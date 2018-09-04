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≡ Дело о хищениях в департаменте юстиции: в суде зачитали расшифровку разговоров обвиняемого и его подчиненныхи		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Дело о хищениях в департаменте юстиции: в суде зачитали расшифровку разговоров обвиняемого и его подчиненныхи
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33589
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.09.18 - 15:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Согласно заключению фонетической экспертизы, голоса на записях предположительно принадлежат Булату Хаипову и нескольким его сотрудницам, которые получали премии и ездили в командировки. В частности - Баршакаевой, Смышляевой, Рахмет и другим.
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§ Солнышко
Re: Дело о хищениях в департаменте юстиции: в суде зачитали...
Солнышко


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1252
Регистрация: 24.08.09
Отправлено: 04.09.18 - 15:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Странная какая то квалификация преступления - "мошенничество". Человек отнимает у подчиненных деньги, а его действия квалифицируют как мошенничество.
Прочитала расшифровку разговоров. По сути, Хаипов прав, премию хоть куда можно потратить,а подтверждением нахождения человека в командировке являются соответствующие документы, а не физическое его нахождение где то в определенный час времени суток.
Сразу видно, что все разговоры с подчиненными о переданных суммах были уже "постановочными", взятые под колпак "подчиненные", чтобы исключить свое участие в мошеннической схеме задавали вопросы под диктовку органов. Но теперь, если все это квалифицировать как мошенничество, то в любом случае соучастие имеет место быть. Так может грабеж? :-)
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§ 211
Re: Дело о хищениях в департаменте юстиции: в суде зачитали...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4241
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 04.09.18 - 17:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хех..
Опять Санта барбара и личная какая то грязь абсолютно интимного характера..
Даже неудобно читать это..
Мы то не на суде и он нам не нужен, было бы интересно, пошли б..
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