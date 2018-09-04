Солнышко Re: Дело о хищениях в департаменте юстиции: в суде зачитали... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1252

Регистрация: 24.08.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:17 Странная какая то квалификация преступления - "мошенничество". Человек отнимает у подчиненных деньги, а его действия квалифицируют как мошенничество.

Прочитала расшифровку разговоров. По сути, Хаипов прав, премию хоть куда можно потратить,а подтверждением нахождения человека в командировке являются соответствующие документы, а не физическое его нахождение где то в определенный час времени суток.

Сразу видно, что все разговоры с подчиненными о переданных суммах были уже "постановочными", взятые под колпак "подчиненные", чтобы исключить свое участие в мошеннической схеме задавали вопросы под диктовку органов. Но теперь, если все это квалифицировать как мошенничество, то в любом случае соучастие имеет место быть. Так может грабеж?