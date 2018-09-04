Sniper Хулиганы уничтожили клумбы в костанайском дворе #2





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Регистрация: 03.06.18 (Пользователи) Отправлено: - 10:58 Цитата: Гость_:

У Вас самый лучший дом и двор в Костанае! Видимо кто-то за что-то мстит или элементарная зависть!!! Может, конечно и детвора, но масштаб уж явно, что сделано специально! А полиция это не наш "друг",



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=777633&topic_id=35423&forumid=1#777633 У Вас самый лучший дом и двор в Костанае! Видимо кто-то за что-то мстит или элементарная зависть!!! Может, конечно и детвора, но масштаб уж явно, что сделано специально! А полиция это не наш "друг",Источник:



Наверное, кто то из старушек, пытался прогнать великовозрастных оболтусов с детских качелей или горок на детской площадке. Вот они и отомстили. Проблема участкового. Плохо знает свой гадкий народишко. Может кое кого, из праздно шатающих дряней давно пора отправить в детскую колонию??? Несколько лет назад, на Досжанова, один негодяй с утра пораньше хорошенько вымазал замки и ручки входной подъездной двери человеческим калом. Фронтовики и ветераны труда вышли на парад 9 мая. И схватились за ручки!!! Никакого расследования не было. Участковый даже не пришел. Подумаешь, люди опоздали на полчаса на мероприятие.(((((

Если бы участковый работал добросовестно , никакой проблемы найти преступника не было бы. Он, же просто кормится на своем участке!!!((((((