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§ NG.kz
Куда жаловаться казахстанцам на несправедливые зарплаты
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33589
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.09.18 - 11:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министр труда и социальной защиты населения Мадина Абылкасымова заявила, что в Казахстане запрещена дискриминация в заработной плате по отношению к казахстанским и иностранным работникам.
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§ 211
Re: Куда жаловаться казахстанцам на несправедливые зарплаты
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4241
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 04.09.18 - 11:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Канаде мусорщик, который на машине гоняет, получает 7 тысяч долларов..
Спокойная жизнь, обед, 8ми часовой рабочий день..
Тут же целые сутки практически носишься и все за какие то жалкие 500-1000 долларов в месяц..
Кому пожаловаться и на кого?
Я ИП..
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§ drakon
Куда жаловаться казахстанцам на несправедливые зарплаты
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14447
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.09.18 - 11:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
В Канаде мусорщик, который на машине гоняет, получает 7 тысяч долларов..

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=777643&topic_id=35426&forumid=1#777643

Марик, Канадских - долларов... :lol:
У нас, тоже Дворних, ХАУСМАЙСТЕР, получает 3000 евро.
Но на дворника ему нужно учиться 3 года... :lol: :oops: :-P
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§ 211
Куда жаловаться казахстанцам на несправедливые зарплаты
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4241
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 04.09.18 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Марик, Канадских - долларов...
У нас, тоже Дворних, ХАУСМАЙСТЕР, получает 3000 евро

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=777645&topic_id=35426&forumid=1#777645

Ну мне так вчера сказали, племянники тех, кто меня воспитал..
Собираются уезжать в Канаду на ПМЖ..
Насчет этих машин, по ютьюбу ходит видео, где у немецкой мусорной машины руль переставляется с педалями и на лево и на право, как удобней..
А дворники в Канаде получают 4000 долларов..
Там у них ценятся такие профессии и не на кого в суд не надо жаловаться, тем более на свою страну..
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§ Sniper
Куда жаловаться казахстанцам на несправедливые зарплаты
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 374
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 04.09.18 - 11:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Кому пожаловаться и на кого?
Я ИП..

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=777645&topic_id=35426&forumid=1#777645

конечно, тебе нужно идти с утра в налоговую инспекцию, санэпидемстанцию, и в полицию нравов (по поводу девиц легкого поведения на твоих блат хатах). Там тебе помогут. Попроси еще Сыкымы.
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§ drakon
Куда жаловаться казахстанцам на несправедливые зарплаты
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14447
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.09.18 - 12:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
руль переставляется с педалями и на лево и на право, как удобней..

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=777647&topic_id=35426&forumid=1#777647

Не знаю,может в городАх и так.
А у нас в деревне, с правым рулём
бегают только ПОДМЕТАЛЬНЫЕ машины.
Чтобы ему бордюр видно - было... :lol:
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§ Trueman4400
Re: Куда жаловаться казахстанцам на несправедливые зарплаты
Trueman4400


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Сообщений: 132
Регистрация: 12.01.16
Отправлено: 04.09.18 - 16:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
так может туда и махнуть))))))
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§ 211
Куда жаловаться казахстанцам на несправедливые зарплаты
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4241
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 04.09.18 - 16:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Trueman4400:
может туда и махнуть

Одна проблема, они не признают русского языка, то есть если я приеду туда, выселят сразу же..
И никому даже не успеешь пожаловаться..
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