Sniper Урны для утилизации лекарственных препаратов появились в аптеках Костаная #4





(Пользователи) Сообщений: 374

Регистрация: 03.06.18 (Пользователи) Отправлено: - 16:50 Цитата: Сыкымы:

Потом будет как с цветными урнами на остановках - все в одну кучу на машину и по новой сортировать уже на полигоне.



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=777671&topic_id=35429&forumid=1#777671 Потом будет как с цветными урнами на остановках - все в одну кучу на машину и по новой сортировать уже на полигоне.Источник:

специально заглянул возле ЦУМа в такую урну. Изобретателен наш народ. Накидали во все отсеки окурки и бычки. Теперь самое главное. ПОРОВНУ!!!!