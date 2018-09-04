/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ 143 бизнес-идеи из Костанайской области получат финансирование в рамках Проекта развития молодежного корпуса		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
143 бизнес-идеи из Костанайской области получат финансирование в рамках Проекта развития молодежного корпуса
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33587
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.09.18 - 14:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахстанцам в возрасте от 14-ти до 29 лет дают возможность предложить социально направленную бизнес-идею и получить средства для ее реализации. Сегодня на брифинге в областном пресс-клубе рассказали об итогах конкурса.
Читать новость

§ Sniper
Re: 143 бизнес-идеи из Костанайской области получат...
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 370
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 04.09.18 - 14:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
школу по стрельбе из арбалета. Обучать хотят преимущественно ребят из малообеспеченных семей и, коне

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32183
глаза выбивать прохожим.....или по другому.....
Профайл

§ Sniper
Re: 143 бизнес-идеи из Костанайской области получат...
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 370
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 04.09.18 - 14:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я думал, это кукла говорящая)))))
Профайл

§ 211
Re: 143 бизнес-идеи из Костанайской области получат...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4236
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 04.09.18 - 14:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вести бизнес, чтобы раздавать его бесплатно потом, никакой это не бизнес и ничему не учит..
Любой глупец может взять бабла, что то начать делать заведомо убыточное, раздать это все и сказать что он бизнесмен..
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 54, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 54
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 186
Пользователей: 3
Всего: 189

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх