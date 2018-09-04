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§ NG.kz
Хулиганы уничтожили клумбы в костанайском дворе
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33587
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.09.18 - 09:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом на редакционный WhatsApp "НГ" сообщила читательница Любовь Николаевна.
- Уничтожены клумбы у двух подъездов, все цветы вырваны и разбросаны, - рассказала она.
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§ Гость_
Re: Хулиганы уничтожили клумбы в костанайском дворе
Гость_


(Пользователи)
Сообщений: 5
Регистрация: 30.07.18
Отправлено: 04.09.18 - 09:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У Вас самый лучший дом и двор в Костанае! Видимо кто-то за что-то мстит или элементарная зависть!!! Может, конечно и детвора, но масштаб уж явно, что сделано специально! А полиция это не наш "друг", не для людей..((
Хотя на вашем доме камеры вроде есть?!
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§ Sniper
Хулиганы уничтожили клумбы в костанайском дворе
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 370
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 04.09.18 - 10:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость_:
У Вас самый лучший дом и двор в Костанае! Видимо кто-то за что-то мстит или элементарная зависть!!! Может, конечно и детвора, но масштаб уж явно, что сделано специально! А полиция это не наш "друг",

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=777633&topic_id=35423&forumid=1#777633


Наверное, кто то из старушек, пытался прогнать великовозрастных оболтусов с детских качелей или горок на детской площадке. Вот они и отомстили. Проблема участкового. Плохо знает свой гадкий народишко. Может кое кого, из праздно шатающих дряней давно пора отправить в детскую колонию??? Несколько лет назад, на Досжанова, один негодяй с утра пораньше хорошенько вымазал замки и ручки входной подъездной двери человеческим калом. Фронтовики и ветераны труда вышли на парад 9 мая. И схватились за ручки!!! Никакого расследования не было. Участковый даже не пришел. Подумаешь, люди опоздали на полчаса на мероприятие.(((((
Если бы участковый работал добросовестно , никакой проблемы найти преступника не было бы. Он, же просто кормится на своем участке!!!((((((
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§ 211
Re: Хулиганы уничтожили клумбы в костанайском дворе
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4236
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 04.09.18 - 11:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто то из поливающих и смотрящих за цветами насолил кому то там за клумбы, типа не ходи, не кури, милицию вызову..
Свои же соседи..
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§ Гость_
Re: Хулиганы уничтожили клумбы в костанайском дворе
Гость_


(Пользователи)
Сообщений: 5
Регистрация: 30.07.18
Отправлено: 04.09.18 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Любовь Николаевна, бесплатный совет - Казахтелеком сейчас устанавливает камеры на каждом подъезде и 1-этаже за свой счет. Подключиться потом к услуге наблюдения может любой из жильцов за символическую оплату. Ваш дом (чистый и уютный) пора охранять от вандалов!!! Уж больно сильно он всем глаза мозолит, выбивает так сказать общую картину состояния городских домов обшарпанных, грязных и разваливающихся...
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