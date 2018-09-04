211 Куда жаловаться казахстанцам на несправедливые зарплаты #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4233

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:29 Цитата: drakon:

Марик, Канадских - долларов...

У нас, тоже Дворних, ХАУСМАЙСТЕР, получает 3000 евро



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=777645&topic_id=35426&forumid=1#777645 Марик, Канадских - долларов...У нас, тоже Дворних, ХАУСМАЙСТЕР, получает 3000 евроИсточник:

Ну мне так вчера сказали, племянники тех, кто меня воспитал..

Собираются уезжать в Канаду на ПМЖ..

Насчет этих машин, по ютьюбу ходит видео, где у немецкой мусорной машины руль переставляется с педалями и на лево и на право, как удобней..

А дворники в Канаде получают 4000 долларов..

Там у них ценятся такие профессии и не на кого в суд не надо жаловаться, тем более на свою страну..