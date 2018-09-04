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≡ Аварию, в результате которой полицейский УАЗ завалился на бок, прокомментировали в ДВД Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Аварию, в результате которой полицейский УАЗ завалился на бок, прокомментировали в ДВД Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33585
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.09.18 - 11:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Авария между полицейским автомобилем УАЗ и ВАЗ-2114 произошла сегодня, 3 сентября, около 13.00 на пересечении пр. Аль-Фараби и ул. Набережной. Видео с камеры наблюдения разместили читатели "НГ" в рубрике "Народные новости".
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§ vofkakst
Re: Аварию, в результате которой полицейский УАЗ завалился на...
vofkakst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 408
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 04.09.18 - 11:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Страхового полЮса?)
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