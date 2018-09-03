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§ NG.kz
В Казахстане впервые проведут химическую кастрацию
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33585
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.09.18 - 22:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом в ходе брифинга в здании правительства сообщила вице-министр здравоохранения Лязат Актаева. Всего выделены средства для проведения более двух тысяч инъекций.
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§ bgb
Re: В Казахстане впервые проведут химическую кастрацию
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4027
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 03.09.18 - 22:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
4500 - одна инъекция...
опять тратят деньги не по назначению!
педофилам надо сразу кастрировать голову!
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§ 211
В Казахстане впервые проведут химическую кастрацию
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4233
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 04.09.18 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Две тысячи..
Много это или мало?
Учитывая что практически каждый член мушкого пола имел связь с несовершеннолетней..
Дружил и тд..
А еще имеет наглость делать браки с несовершеннолетними..
Тут миллионы нужны этих пробирок, миллионы..
И начинать нужно со школы..
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