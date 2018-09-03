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§ NG.kz
Новая брусчатка....
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33585
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.09.18 - 17:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Посмотрите, что с нею сталось. А ведь лежит всего-ничего. Грустно...
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§ лимон
Re: Новая брусчатка....
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 791
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 03.09.18 - 17:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
брусчатка-хамелеон, или на зиму окрас меняет :-)
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§ drakon
Re: Новая брусчатка....
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14447
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.09.18 - 22:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А правда,что это с ней?... :lol: ;-)
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§ alex_60
Re: Новая брусчатка....
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1143
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.09.18 - 22:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На воинов такая же песня.
Как по плесени идешь.
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§ MedVed820607
Re: Новая брусчатка....
MedVed820607


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 73
Регистрация: 15.07.13
Отправлено: 04.09.18 - 08:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Солончаки проступают 8-)
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§ 211
Новая брусчатка....
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4233
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 04.09.18 - 11:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что с ней не так?
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§ Сергей_я
Новая брусчатка....
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2565
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 04.09.18 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
А что с ней не так?

ну как минимум к след. лету она будет уже не красной. Да и смотрится хуже чем даже старая.
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