Sniper Минтруда РК: 15 тысяч пожилых казахстанцев не оформили себе пенсию #2





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Регистрация: 03.06.18 (Пользователи) Отправлено: - 11:05 Цитата: Солнышко:

Очень хочется посмотреть на этих людей.



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=777635&topic_id=35424&forumid=1#777635 Очень хочется посмотреть на этих людей.Источник:

Лгут, как всегда. Моя мать тоже всю жизнь сидела без пенсии. Вырастила 6 детей. Пока растила нас, злостно нарушила 4 пункта тогдашних пенсионных правил. Препятствующих получению пенсии по возрасту. Наверняка, и сейчас бдительные депутаты, понаставили таких рогаток и капканов. Например, если живешь в Тургае, и не получал трудовую книжку на работе. За неимением самой работы.