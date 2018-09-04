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≡ Минтруда РК: 15 тысяч пожилых казахстанцев не оформили себе пенсию		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Минтруда РК: 15 тысяч пожилых казахстанцев не оформили себе пенсию
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33585
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.09.18 - 09:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Причины, по которым пожилые люди не оформляют пенсию, бывают разными, объяснила министр труда и социальной защиты населения. Она отметила, что сейчас в министерстве разрабатывают технологию, которая позволит назначать пенсию автоматически.
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* Солнышко
Re: Минтруда РК: 15 тысяч пожилых казахстанцев не оформили себе...
Солнышко


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1251
Регистрация: 24.08.09
Отправлено: 04.09.18 - 09:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
"Кто-то считает: мол, я продолжаю работать, зачем мне пенсия", – сказала Мадина Абылкасымова в кулуарах пресс-конференции в Правительстве 28 августа.  Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32180

:lol: :lol: :lol: Очень хочется посмотреть на этих людей.
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§ Sniper
Минтруда РК: 15 тысяч пожилых казахстанцев не оформили себе пенсию
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 367
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 04.09.18 - 11:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Солнышко:
:lol: :lol: :lol: Очень хочется посмотреть на этих людей.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=777635&topic_id=35424&forumid=1#777635

Лгут, как всегда. Моя мать тоже всю жизнь сидела без пенсии. Вырастила 6 детей. Пока растила нас, злостно нарушила 4 пункта тогдашних пенсионных правил. Препятствующих получению пенсии по возрасту. Наверняка, и сейчас бдительные депутаты, понаставили таких рогаток и капканов. Например, если живешь в Тургае, и не получал трудовую книжку на работе. За неимением самой работы.
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§ 211
Re: Минтруда РК: 15 тысяч пожилых казахстанцев не оформили себе...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4233
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 04.09.18 - 11:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Элементарно они все умерли..
Не дожили до пенсии..
Может же быть такое..
Кто их вообще считает..
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