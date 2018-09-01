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§ NG.kz
Единый совокупный платеж: кто и сколько должен платить
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33585
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.09.18 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Проект закона четко ограничивает категорию плательщиков. Единый платеж смогут платить только физлица, которые оказывают услуги другим физлицам. Если человек оказывает услуги и юридическим лицам, то придется уплачивать налоги в полном объеме.
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§ 211
Единый совокупный платеж: кто и сколько должен платить
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4233
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 04.09.18 - 02:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Те, кто получает з/п, платят 10%-ный подоходный

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=777624&topic_id=35410&forumid=1&1536008209

У...
Как все с тобой плехонько..
Применительно ты сказал ко мне и к моему одному проценту..
Как обычно начал юлить..
И второе..
Где ты тут увидел что я скрываю доходы с нескольких квартир?
В своем ли ты сознании?
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§ Сыкымы
Единый совокупный платеж: кто и сколько должен платить
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 414
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 04.09.18 - 09:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Да за такую зп я буду землю целовать

Ключевое слово - зп
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§ 211
Единый совокупный платеж: кто и сколько должен платить
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4233
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 04.09.18 - 11:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Ключевое слово - зп

Нет.
Ключевое ты опять выдумалсамсебенауме..
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