211 Re: «Свалки Костаная». «Жилье» возле мусорных контейнеров #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4233

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:25 Тут не вопрос к тем должен стоять, кто на них сидел, а к тем, кто выкинул кресла на территорию..

Насчет воняет, это же ваш мусор и обьедки воняют и нечего спирать на каких то там бомжей, инопланетян или кого либо еще..