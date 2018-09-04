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§ NG.kz
«Свалки Костаная». «Жилье» возле мусорных контейнеров
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33585
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.09.18 - 11:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О свалке во дворе дома № 32 по улице Сералина «НГ» сообщил житель Костаная Асылбек САДВАКАСОВ.
- Кто ремонт делает, кто выбрасывает старые вещи, - рассказал он о природе свалки. - У нас нет ПКСК, тут дома старые, их никто не хочет брать на обслуживание.

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§ arman_kst
Re: «Свалки Костаная». «Жилье» возле мусорных контейнеров
arman_kst


(Пользователи)
Сообщений: 38
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 04.09.18 - 11:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нужно всем жильцам выйти на субботник
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§ 211
Re: «Свалки Костаная». «Жилье» возле мусорных контейнеров
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4233
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 04.09.18 - 11:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тут не вопрос к тем должен стоять, кто на них сидел, а к тем, кто выкинул кресла на территорию..
Насчет воняет, это же ваш мусор и обьедки воняют и нечего спирать на каких то там бомжей, инопланетян или кого либо еще..
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