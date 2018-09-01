211 Единый совокупный платеж: кто и сколько должен платить #15





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4225

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 02:58 Цитата: Сыкымы:

Те, кто получает з/п, платят 10%-ный подоходный



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=777624&topic_id=35410&forumid=1&1536008209 Те, кто получает з/п, платят 10%-ный подоходныйИсточник:

У...

Как все с тобой плехонько..

Применительно ты сказал ко мне и к моему одному проценту..

Как обычно начал юлить..

И второе..

Где ты тут увидел что я скрываю доходы с нескольких квартир?

В своем ли ты сознании?