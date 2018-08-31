211 Флуд и оффтопик (часть 3) #13246





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4224

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:11 Я прошу, хоть ненадолго..

Грусть моя, ты покинь меня,

Облаком, сизым облаком

Ты полети к родному дому

Отсюда к родному дому..



Тут уже кто к кому привык..

Я например к Муслиму ближе..

Все думал как там со словом "ненадолго", оказывается ударение на А идет..