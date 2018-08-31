/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 884 из 884«1...882883884
§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4224
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 31.08.18 - 13:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я прошу, хоть ненадолго..
Грусть моя, ты покинь меня,
Облаком, сизым облаком
Ты полети к родному дому
Отсюда к родному дому..

Тут уже кто к кому привык..
Я например к Муслиму ближе..
Все думал как там со словом "ненадолго", оказывается ударение на А идет..
Профайл

§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4224
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 01.09.18 - 17:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Немного порывшись сегодня в другом гараже, откопал мою старую добрую мафынку..
Профайл

§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4224
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 01.09.18 - 22:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну с днем Первого сентября..



Сегодня помог американскому гражданину..
Найти айфон в неизвестно каком такси затерянном..
И как полагается, нашел..
Нашли работницу такси только минут 40 назад в частном секторе..
Я вот как то не верил что смогу..
Может мне в сыщики податься..
Профайл

§ Добринцофф
Флуд и оффтопик (часть 3)
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6161
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 03.09.18 - 23:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Неделя только началась,а у людей уже пятница.
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 884 из 884«1...882883884
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 8, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 8
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 76
Пользователей: 1
Всего: 77

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх