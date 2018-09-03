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Куратор темы: лимон
§ Алиса
Есть ли уголок психологической помощи на форуме?
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4327
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 03.09.18 - 22:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Профессиональный психолог

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=777597&topic_id=35415&forumid=2&1535990045

Виктор, проблема в том, что психолога профессионального найти сложно.
Немного сталкивалась с этим вопросом: знаю некоторых психологов - просто знаю, не контактировала!!!! Подруга как-то обращалась к психологу - больше ни ногой))) - сама пытается решить теперь.
Одна мадам была в городе - заявляла себя психологом, а у самой с психикой не в порядке - амбиций выше крыши))))
У меня есть знакомая - профессиональный психолог, общаюсь периодически с ней (по дружески, не по проблемам) ))) Но порой и она не творит чудес - и не стыдится признать это. Таких мало.
Одного психолога видела - точнее слушала лекцию: специализируется на психологии семьи, при этом сам в разводе))))
Для себя я сделала вывод: ни к одному ( во всяком случае, местному) психологу на прием не пойду - как бы херово мне не было!!! Проще , как сказано, самому почитать книги - поразмыслить над ними и что-то для себя адаптировать. Другое дело - надо знать что читать, т.к. пишущих псевдопсихологов тоже развелось. А еще под ними можно перепутать всяких Правдиных и т.д.
Моя знакомая психолог сама порой оказывается в затруднительных ситуациях и не всегда находит легко решение проблем. Сама порой обращается к своей бывшей коллеге, берет советы, чему-то учится и т.д. Но таких единицы!!!!!

[Исправлено: Алиса, 03.09.2018 - 22:11]
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§ 211
Есть ли уголок психологической помощи на форуме?
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4224
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 03.09.18 - 22:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
коллективный разум - сила! множество мнений позволяет как-бы со стороны посмотреть на возникшую сложность, с которой в одиночку и не справился бы.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=777604&topic_id=35415&forumid=2&1535991398

Нет.
Скорее это временная отдушина.
Все равно ты послушаешь хоть самых опытных в этом деле, которые на свой лад раскладут все по полочкам, но все равно сделаешь по своему, исходя из своего личного опыта или субьективного мнения..
Личный опыт в данном случае, личные воспоминания, а как у того соседа с третьего этажа или друга..
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§ 211
Есть ли уголок психологической помощи на форуме?
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4224
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 03.09.18 - 22:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Одна мадам была в городе - заявляла себя психологом, а у самой с психикой не в порядке -

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35415&post_id=777610&order=0&viewmode=flat&pid=777604&forumid=2#777610

Как правило, в психологи идут именно такие, кто не может найти себя и вызубривает что то по учебникам..
Вот в 90х авторитеты были..
Безо всяких психологов раскладывали всю твою жалкую жизнь по полочкам на годы вперед..
И многое у многих сбывалось..
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§ Victor Yang
Есть ли уголок психологической помощи на форуме?
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10895
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 03.09.18 - 22:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
проблема в том, что психолога профессионального найти сложно.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=777607&topic_id=35415&forumid=2#777607

Это же совсем другой вопрос. Хорошим психологам в нашем городе делать нечего - у нас они не настолько пользуются спросом. Ещё ведь главное - в него верить, да и тот же Козлов пишет - психолог не всегда должен "гладить" - бывают сочетания ситуаций и людей, когда нужно "пнуть". И решение разобраться самостоятельно - это тоже решение. По сути, психолог даёт веру в себя, когда её нет. А в своих проблемах кроме самого человека не разберётся никто. И психологи тоже люди - они могут быть в разводе (игра в одни ворота результата не даёт), могут ошибаться. Мне в свое время психологи очень помогли именно поверить в себя - больше от них ничего и не нужно.
У автора, думаю, вся проблема не в разводе, а в одиночестве - её, наверное, решать и надо.
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§ 211
Есть ли уголок психологической помощи на форуме?
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4224
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 03.09.18 - 22:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очень познавательны психологические художественные драмы западного образца..
Как некий симулятор некоторых моментов..
Не всех.
А фильмы они такие могут создавать..
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§ 211
Есть ли уголок психологической помощи на форуме?
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4224
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 03.09.18 - 22:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фильмы на моем опыте и еще отвлекала долбешка по клавиатуре, что греха таить, мы тут все кто то сталкивался с этим и нашли утешение в интернете..
Что интересно, тут тебя поддержат, поймут, но в реале ты с этими людьми говорить не будешь, просто не о чем..
Вот и прячемся тут в интернетах..
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§ 211
Есть ли уголок психологической помощи на форуме?
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4224
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 03.09.18 - 22:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Многие очень, посадив дерево, построив дом, родив сына, понимают, что остались все теми же одинокими пасанами , девчонок не касается, что и когда то были..
Не помогает ничего..
Но на Западе с этим как то борятся, людишки там спиваются меньше..
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§ Алиса
Есть ли уголок психологической помощи на форуме?
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4327
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 03.09.18 - 22:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Но на Западе с этим как то борятся,

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=777618&topic_id=35415&forumid=2#777618

Мереке, не надо только проецировать западного человека на нас. Там ценности иные, критерии оценки другие и т.д... На мир они иначе смотрят. Не-не только не будем на них равняться.
Цитата:
Victor Yang:
А в своих проблемах кроме самого человека не разберётся никто.
Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=777618&topic_id=35415&forumid=2#777618

это точно!!!! Надо учиться быть психологом себе самому. Сходу этого не получится) - сложно. Самое первый пример, навскидку: вот готов(а) кто-то самому себе!!! полностью признаться во всех грехах - какие помнятся)))? Я, например, нет. Порой многое сам от себя пытаешься скрыть. А если что-то скрываешь - не факт, что именно это поможет решить проблему. В общем, пытаться надо по-любому, что-то читать, над чем-то размышлять и таким образом в дальнейшем уже легче будет пытаться решать проблемные ситуации.
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§ Victor Yang
Есть ли уголок психологической помощи на форуме?
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10895
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 03.09.18 - 23:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Надо учиться быть психологом себе самому.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=777614&topic_id=35415&forumid=2&1535994145

Тут в ход идёт поговорка "Сытый голодного не разумеет". Если есть вера в себя - без проблем можно самому разобраться. А вот если её нет - без помощи не обойтись, но имеющим эту веру сложно понять тех у кого её нет. Так что не все могут быть сами себе психологи.
А насчёт моей фразы, что каждый сам разбирается в своих проблемах - так психологи так и работают: правильно заданный вопрос, правильно поставленная аналогия - и пациент сам находит выход из ситуации. И никаких советов, указаний, инструкций.

[Исправлено: Victor Yang, 03.09.2018 - 23:14]
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§ Алиса
Есть ли уголок психологической помощи на форуме?
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4327
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 03.09.18 - 23:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Так что не все могут быть сами себе психологи.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35415&post_id=777619&order=0&viewmode=flat&pid=777618&forumid=2#777619

так и я об этом же пишу,что сложно это.
Но найти профессионала - не легче. А к псевдопсихологам, недоучкам- не дай бог попадать, а еще и платить немалые деньги за прием.
Порой очень могут помочь - почти вот как у нас ситуация - советы сторонних людей. Просто разговоришься от нечего делать (к примеру , в очереди) с человеком и он тебе невольно может дать очень нужный совет, сам того не понимая. Незнакомцу проще рассказать то,что родственникам и знакомым не скажешь и это может сыграть положительную роль.
В общем, Лимон, думаю, уже почитал наши размышления, советы)))) и малость выстроил себе план - "с чего начать новую жизнь" - главное начать, пытаться делать первые шаги, а там пойдет. Могу попробовать узнать - если нужно, конечно - что почитать из психологических книг (популярных, написанных доступным языком).)))
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