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§ NG.kz
Новый руководитель департамента Нацбюро по противодействию коррупции назначен в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33579
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.09.18 - 20:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Им стал Сергей Потанин, который прежде возглавлял такой же департамент в Восточно-Казахстанской области, сообщает пресс-служба акима Костанайской области. До него эту должность занимал Елдос Сагиев.
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§ 211
Re: Новый руководитель департамента Нацбюро по противодействию...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4219
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 03.09.18 - 20:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Новый руководитель, новые коррупционеры..
Старых поймал прежний руководитель, новых этот начнет ловить, потом придет суперновый, будет находить суперновых..
Но всех их объединяет одно, никогда, никогда ни один из них не поймает всех коррупционеров..
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