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Куратор темы: лимон
§ 211
Есть ли уголок психологической помощи на форуме?
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4219
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 03.09.18 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
людьми и накатывает страх одиночества.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35415&post_id=777560&order=0&viewmode=flat&pid=777559&forumid=2#777560

Этот страх появляется за 45..
До 45ти ты еще в рассвете сил как говорится и можешь еще детей наделать кому нибудь, главное чтоб ей было до 30ти..
Тогда и жизнь медом покажется..
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§ Солнышко
Есть ли уголок психологической помощи на форуме?
Солнышко


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1250
Регистрация: 24.08.09
Отправлено: 03.09.18 - 16:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Примерно год назад ко мне, как к юристу, обратился друг мужа, разводился с женой, нужна была консультация, юридическая помощь. Как смогла помогла, имущество разделили. Несмотря на то, что прожили больше 20 лет расстались плохо. Кроме того, бывшая супруга чуть ли не обои в доме ободрала. Сейчас с внуком видеться не дает, если он деньги не привозит (хотя не обязан). Детей ( уже в принципе взрослых) тоже настроила не на общение с отцом. Где то месяц назад приехал он в гости к нам. Жестокая депрессия у мужика. Через полчаса разговора он реально расплакался. Мне стало жутко, если честно. Здоровый, мужик, сорок с небольшим, а слёзы текут. Он привык к семье, к тому что он зарабатывает деньги и приносит их домой, к тому что он НУЖЕН. А тут полгода уже как он потерялся совсем. Я познакомила его со своей одинокой подругой, она уже несколько лет разведена, единственная дочь замужем. И, кажется, (тьфу, тьфу, чтобы не сглазить) эти двое счастливы. Глаза горят, в кино ходят, в кафе сидят, в подсолнухах селфи, вобщем любовь, типа в сорок лет все только начинается...
К чему я это всё...Нужно продолжать жить, следующий этап жизни будет еще лучше, интереснее, а с учетом полученного опыта ещё и качественнее.
И чувство вины испытывать не нужно. Всегда в разрыве отношений виноваты оба. Это аксиома, а она как известно не требует доказательств. Примите, как данность.
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§ 211
Есть ли уголок психологической помощи на форуме?
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4219
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 03.09.18 - 17:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Солнышко:
Детей ( уже в принципе взрослых) тоже настроила не на общение с отцом.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=777572&topic_id=35415&forumid=2&1535972909

Детей настроить наверно невозможно..
Дети завтра сами поймут все, как оно..
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§ лимон
Есть ли уголок психологической помощи на форуме?
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 789
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 03.09.18 - 17:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
расстаться можно или плохо через скандалы и стресс,высказав что надо и не надо. или осознанно и по-людски, оставив в душе светлую грусть, понимая что дальше вместе никак. плохо когда это внезапно и через непонимание, раз и стал ненужным. кажется что знаешь хорошо человека, а получается что он копил обиду, говоря об отходчивости.

вот как бывает, совершенно посторонние и незнакомые мне люди, оказали за полдня больше помощи, откликнувшись на просьбу, а люди, казавшиеся близкими, молча отвернулись, ну да ладно, зла не держу и время рассудит. только вот доверие подрывается в отношения, страх поселяется в душе, забываешь как любить, вроде и опыт приобретаешь, и вроде черствость с циничностью.
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* Алиса
Есть ли уголок психологической помощи на форуме?
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4324
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 03.09.18 - 19:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Квартира у меня есть. Девушек снимем . И будем мстить.

Виталя, как долго мстить будете? ))) Вот сам себе противоречишь: выше пишешь что до сих пор не очень)))) Думаю, надо другой вариант искать)))
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* Алиса
Есть ли уголок психологической помощи на форуме?
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4324
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 03.09.18 - 19:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:

Вставлю свои две копейки - вариант)) Хотя трудно что-то советовать, если сам не был в шкуре. Я чисто из своего опыта когда очень хреново и не знаешь куда "спрятаться": найти того кому еще хуже и ему пытаться помочь. Тоже почти из области "фэнтези". Как вариант - собака, кот/кошка. Скучать точно не дадут и как вариант - общения (правда одностороннего, но слушать будут) Но это уже на всю жизнь брать "компанию" - ну лет 10-15 минимум. Зато не уйдет, не кинет.
А психологи - хм, на кого попадешь. Да и давать советы они порой горазды - так, абстрактно-фантазийные. Совет - и то не факт,что полезный - может дать психолог сам оказавшийся в шкуре "обратившегося" и хорошо понимающий "что это такое и с чем его едят".
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§ 211
Есть ли уголок психологической помощи на форуме?
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4219
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 03.09.18 - 20:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
вариант - собака, кот/кошка. Скучать точно не дадут и как вариант - общения (правда одностороннего, но слушать будут) Но это уже на всю жизнь брать "компанию" - ну лет 10-15 минимум. Зато не уйдет, не кин

Ну тоже думал над этим как то.
Но ты за эти 10 или 15 лет умудрится можешь несколько штук поменять, как у меня из расчета одна штука на три года..
И каждой из них наврят ли понравится кот или собака, выкинут и не моргнут глазом, ты же с ними в этом вынужден будешь согласиться..
Вот и еще одним котом бомжем будут полнее улицы..
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* Алиса
Есть ли уголок психологической помощи на форуме?
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4324
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 03.09.18 - 20:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
как у меня из расчета одна штука на три года..

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=777587&topic_id=35415&forumid=2&1535985786

Марик, ну последняя, думаю, уже надолго))))
А по поводу - "выкинуть" - как поставишь себя. Ведь можно пойти и на компромиссы - все от человека зависит))) Не придумывай крайние меры))))
И потом, можно найти и человека, которому нужна помощь... Но тут есть опасность посадить его себе на шейку и он обнаглеет - это страшнее)))

[Исправлено: Алиса, 03.09.2018 - 20:46]
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§ 211
Есть ли уголок психологической помощи на форуме?
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4219
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 03.09.18 - 20:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
арик, ну последняя, думаю, уже надолго))))
А по поводу - "выкинуть" - как поставишь себя. Ведь можно пойти и на компромиссы - все от человека зави

Нет..
Она приходит как хозяйка и должна иметь право голоса в своем пространстве, ее пространство считаю, не только кухня, а вся квартира..
У меня мое гараж, машина, дача, мытье подъезда по воскресеньям..
Если кот неожиданно сброситься с балкона, то конечно же сам виноват..
У тебя новая жизнь и обращать на эти мелочи, унижая при этом суженную не стоит..
Потому никогда не брал животных, разве только рыбок можно..
А если даже не надолго она, так я ей возмещу все сполна, если родит, оставлю все..
Мне ничего не нужно будет..
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* Алиса
Есть ли уголок психологической помощи на форуме?
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4324
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 03.09.18 - 21:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вот опять же подтверждение мысли: сложно что-то конкретное советовать в подобных случаях. Точнее, может лучше, как на форуме тут: каждый свой рецепт предложит, а человек выберет себе нечто подходящее. У каждого свой жизненный опыт: у кого "богатый", у кого не очень, но что-то но может помочь. И, как верно Лимон подметил, порой посторонние могут дать более дельный совет, чем близкие.
Время лечит, но н без шрамов - они могут быть навсегда, но переноситься будут легче, чем в первое время.

[Исправлено: Алиса, 03.09.2018 - 21:16]
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