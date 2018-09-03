Солнышко Есть ли уголок психологической помощи на форуме? #17





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1250

Регистрация: 24.08.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:59 Примерно год назад ко мне, как к юристу, обратился друг мужа, разводился с женой, нужна была консультация, юридическая помощь. Как смогла помогла, имущество разделили. Несмотря на то, что прожили больше 20 лет расстались плохо. Кроме того, бывшая супруга чуть ли не обои в доме ободрала. Сейчас с внуком видеться не дает, если он деньги не привозит (хотя не обязан). Детей ( уже в принципе взрослых) тоже настроила не на общение с отцом. Где то месяц назад приехал он в гости к нам. Жестокая депрессия у мужика. Через полчаса разговора он реально расплакался. Мне стало жутко, если честно. Здоровый, мужик, сорок с небольшим, а слёзы текут. Он привык к семье, к тому что он зарабатывает деньги и приносит их домой, к тому что он НУЖЕН. А тут полгода уже как он потерялся совсем. Я познакомила его со своей одинокой подругой, она уже несколько лет разведена, единственная дочь замужем. И, кажется, (тьфу, тьфу, чтобы не сглазить) эти двое счастливы. Глаза горят, в кино ходят, в кафе сидят, в подсолнухах селфи, вобщем любовь, типа в сорок лет все только начинается...

К чему я это всё...Нужно продолжать жить, следующий этап жизни будет еще лучше, интереснее, а с учетом полученного опыта ещё и качественнее.

И чувство вины испытывать не нужно. Всегда в разрыве отношений виноваты оба. Это аксиома, а она как известно не требует доказательств. Примите, как данность.