/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Забетонированные деревья		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Забетонированные деревья
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33579
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.09.18 - 15:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Увидел забетонированные деревья с торца Департамента юстиции. Интересно, кто ответит за их гибель?
Читать новость

* Vital
Re: Забетонированные деревья
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6054
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.09.18 - 15:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это уже не дерево. Видешь кору уже оторвали? Это труп. Оно умрет не от бетона.
Профайл

* Алиса
Re: Забетонированные деревья
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4324
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 03.09.18 - 19:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пушкин обычно за всех отдувается))))
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 21, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 21
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 192
Пользователей: 4
Всего: 196

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх