/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Есть ли уголок психологической помощи на форуме?		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 2 из 2«12
Куратор темы: лимон
§ 211
Есть ли уголок психологической помощи на форуме?
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4216
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 03.09.18 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
людьми и накатывает страх одиночества.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35415&post_id=777560&order=0&viewmode=flat&pid=777559&forumid=2#777560

Этот страх появляется за 45..
До 45ти ты еще в рассвете сил как говорится и можешь еще детей наделать кому нибудь, главное чтоб ей было до 30ти..
Тогда и жизнь медом покажется..
Профайл

§ Солнышко
Есть ли уголок психологической помощи на форуме?
Солнышко


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1250
Регистрация: 24.08.09
Отправлено: 03.09.18 - 16:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Примерно год назад ко мне, как к юристу, обратился друг мужа, разводился с женой, нужна была консультация, юридическая помощь. Как смогла помогла, имущество разделили. Несмотря на то, что прожили больше 20 лет расстались плохо. Кроме того, бывшая супруга чуть ли не обои в доме ободрала. Сейчас с внуком видеться не дает, если он деньги не привозит (хотя не обязан). Детей ( уже в принципе взрослых) тоже настроила не на общение с отцом. Где то месяц назад приехал он в гости к нам. Жестокая депрессия у мужика. Через полчаса разговора он реально расплакался. Мне стало жутко, если честно. Здоровый, мужик, сорок с небольшим, а слёзы текут. Он привык к семье, к тому что он зарабатывает деньги и приносит их домой, к тому что он НУЖЕН. А тут полгода уже как он потерялся совсем. Я познакомила его со своей одинокой подругой, она уже несколько лет разведена, единственная дочь замужем. И, кажется, (тьфу, тьфу, чтобы не сглазить) эти двое счастливы. Глаза горят, в кино ходят, в кафе сидят, в подсолнухах селфи, вобщем любовь, типа в сорок лет все только начинается...
К чему я это всё...Нужно продолжать жить, следующий этап жизни будет еще лучше, интереснее, а с учетом полученного опыта ещё и качественнее.
И чувство вины испытывать не нужно. Всегда в разрыве отношений виноваты оба. Это аксиома, а она как известно не требует доказательств. Примите, как данность.
Профайл

§ 211
Есть ли уголок психологической помощи на форуме?
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4216
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 03.09.18 - 17:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Солнышко:
Детей ( уже в принципе взрослых) тоже настроила не на общение с отцом.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=777572&topic_id=35415&forumid=2&1535972909

Детей настроить наверно невозможно..
Дети завтра сами поймут все, как оно..
Профайл

§ лимон
Есть ли уголок психологической помощи на форуме?
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 789
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 03.09.18 - 17:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
расстаться можно или плохо через скандалы и стресс,высказав что надо и не надо. или осознанно и по-людски, оставив в душе светлую грусть, понимая что дальше вместе никак. плохо когда это внезапно и через непонимание, раз и стал ненужным. кажется что знаешь хорошо человека, а получается что он копил обиду, говоря об отходчивости.

вот как бывает, совершенно посторонние и незнакомые мне люди, оказали за полдня больше помощи, откликнувшись на просьбу, а люди, казавшиеся близкими, молча отвернулись, ну да ладно, зла не держу и время рассудит. только вот доверие подрывается в отношения, страх поселяется в душе, забываешь как любить, вроде и опыт приобретаешь, и вроде черствость с циничностью.
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 18, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 18
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 202
Пользователей: 1
Всего: 203

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх