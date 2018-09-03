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≡ Взыскать компенсацию за разбитый на Тобольском путепроводе автомобиль намерен житель Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Взыскать компенсацию за разбитый на Тобольском путепроводе автомобиль намерен житель Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33578
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.09.18 - 14:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Житель п. Тобол Вадим БЫСТРОВ подал в суд на ТОО «Мостотряд 25 им. Рязанова». Он намерен доказать, что подрядчик, ремонтирующий Тобольский путепровод, стал виновником ДТП, в котором был разбит его автомобиль.
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§ лимон
Re: Взыскать компенсацию за разбитый на Тобольском путепроводе...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 789
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 03.09.18 - 14:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
новая? разве Х5 до сих пор выпускают?
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§ Сабыр
Re: Взыскать компенсацию за разбитый на Тобольском путепроводе...
Сабыр


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Сообщений: 39
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 03.09.18 - 14:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ещё как выпускают)) Но в этом первом кузове выпуск закончен ещё в 2003 году. Про какой новый Х5 идёт речь?? Такой,как этот разбитый драндулет,стоит сейчас в районе 4 млн,а новый Х5 от 27млн...
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§ Sniper
Re: Взыскать компенсацию за разбитый на Тобольском путепроводе...
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 362
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 03.09.18 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
есть французская пословица. Столб никогда не нападает первым. В данном случае насыпь. В иске отказать. Права отобрать. Вдруг там мог на дороге лежать пьяный дорожник. Всех давить?
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§ 211
Re: Взыскать компенсацию за разбитый на Тобольском путепроводе...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4216
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 03.09.18 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На Иксу хоть каком ехать 60-70, даже в дождь, какой то грех..
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§ Татьяна Назарук
Взыскать компенсацию за разбитый на Тобольском путепроводе автомобиль намерен житель Костанайской области
Татьяна Назарук


(Администрация)
Сообщений: 20
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 03.09.18 - 16:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
новая - в смысле недавно купленная
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§ Vital
Взыскать компенсацию за разбитый на Тобольском путепроводе автомобиль намерен житель Костанайской области
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6054
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.09.18 - 16:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас действительно ремонты ночью не видно. Так как я по рф гоняю. То там всякие лампочки, стрелочки , куча заблаговремено поставленых знаков. Все светится , все мигает. От акк батареек . У нас тьма. И часто стоят фальшивые ограничение , типа ремонт а там ноль( оборотневские ловушки) тоже часто сбивают с толку.

[Исправлено: Vital, 03.09.2018 - 15:35]
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§ Сабыр
Взыскать компенсацию за разбитый на Тобольском путепроводе автомобиль намерен житель Костанайской области
Сабыр


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Сообщений: 39
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 03.09.18 - 16:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
как я по рф гоняю

Как переезжаешь границу,как будто в другой мир попадаешь. Всё светится,всё обозначается,так круто и удобно... А ещё зимой у них зачем-то чистят снег с дорог! :lol:
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§ Мишаня
Re: Взыскать компенсацию за разбитый на Тобольском путепроводе...
Мишаня


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Сообщений: 588
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 03.09.18 - 17:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
. А ещё зимой у них зачем-то чистят снег с дорог! ￼

А это у нас национальная забава такая. К сожалению, повсеместно уходящая в небытие. Теперь зимой забава - насыпь химического кала и сгнои автомобиль. Добро пожаловать к нам зимой! :-)
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