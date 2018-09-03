Vital Взыскать компенсацию за разбитый на Тобольском путепроводе автомобиль намерен житель Костанайской области #6





(Полноправные пользователи) Сообщений: 6054

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:33 У нас действительно ремонты ночью не видно. Так как я по рф гоняю. То там всякие лампочки, стрелочки , куча заблаговремено поставленых знаков. Все светится , все мигает. От акк батареек . У нас тьма. И часто стоят фальшивые ограничение , типа ремонт а там ноль( оборотневские ловушки) тоже часто сбивают с толку.



[Исправлено: Vital, 03.09.2018 - 15:35]