Цитата: Сабыр:

Минус один такой УАЗ-всегда хорошо

По мне так, минус один "летчик" на четырке, это хорошо, надеюсь ума прибавится после этого и не будет больше "летать"!? Хорошо, что УАЗ ему попался, а не легковушка с детьми.