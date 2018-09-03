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§ NG.kz
Автомобиль завалился на бок из-за ДТП
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33578
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.09.18 - 16:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ОБНОВЛЕНО: записи с камеры видеонаблюдения. Видео аварии, произошедшей сегодня, 3 сентября, на перекрестке улиц Набережная и Аль-Фараби на редакционный WhatsApp "НГ" прислала Айгерим.
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§ Сабыр
Re: Автомобиль завалился на бок из-за ДТП
Сабыр


(Пользователи)
Сообщений: 39
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 03.09.18 - 16:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Минус один такой УАЗ-всегда хорошо ;-)
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§ 211
Re: Автомобиль завалился на бок из-за ДТП
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4216
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 03.09.18 - 17:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Девятка жоская машын оказывается..
Водятел еще жестче..
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§ KOS77
Re: Автомобиль завалился на бок из-за ДТП
KOS77


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 659
Регистрация: 14.02.12
Отправлено: 03.09.18 - 17:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
Минус один такой УАЗ-всегда хорошо
По мне так, минус один "летчик" на четырке, это хорошо, надеюсь ума прибавится после этого и не будет больше "летать"!? Хорошо, что УАЗ ему попался, а не легковушка с детьми.
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