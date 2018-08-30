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§ NG.kz
Поехать в гости к бурлакам на Волгу
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33578
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.08.18 - 01:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если отпуск уже наступает на пятки, душа требует культурного отдыха и массы новых впечатлений, а купюр на грандиозную поездку не хватает, можно отправиться... Да хотя бы в Самару! Так сделала жительница Костаная Ксения РЕБИК и ничуть не пожалела. Город, куда она в детстве ездила к родственникам, теперь открылся с другой стороны. Кто бы мог подумать, что Самара может очаровать старокупеческой атмосферой, вдоволь «накормить» любителей музеев выставками на любой вкус, пригласить в дом к Илье Репину и впустить в объятия матушки-Волги.
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§ Ваш земляк
Re: Поехать в гости к бурлакам на Волгу
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1880
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 30.08.18 - 01:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уж чего чего, а музеев в Самаре полно.
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§ 211
Re: Поехать в гости к бурлакам на Волгу
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4216
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 01.09.18 - 14:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сеструха двоюродная что то не поехала в Самару пока что..
Главное хату там взяли двушку, но живут в деревне тут, вдали от города на 350 км..
Парадокс какой то..
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§ Sniper
Re: Поехать в гости к бурлакам на Волгу
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 362
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 03.09.18 - 07:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Сеструха двоюродная что то не поехала в Самару пока что..
Главное хату там взяли двушку, но живут в деревне тут, вдали от города на 350 км..

Источник: http://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=632&storyid=24606

А нам зачем это знать? Ты хоть свои сообщения процеживай через между жабрами. Не захламляй форум всякой ерундой.
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§ Trueman4400
Re: Поехать в гости к бурлакам на Волгу
Trueman4400


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 131
Регистрация: 12.01.16
Отправлено: 03.09.18 - 17:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Своих мест потрясающих много. Бурлаки на Волге хорошо, но интересней читать про свой край.
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