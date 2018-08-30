Sniper Re: Поехать в гости к бурлакам на Волгу #3





(Пользователи) Сообщений: 362

Регистрация: 03.06.18 (Пользователи) Отправлено: - 07:49 Цитата: 211:

Сеструха двоюродная что то не поехала в Самару пока что..

Главное хату там взяли двушку, но живут в деревне тут, вдали от города на 350 км..



Источник: http://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=632&storyid=24606 Сеструха двоюродная что то не поехала в Самару пока что..Главное хату там взяли двушку, но живут в деревне тут, вдали от города на 350 км..Источник:

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