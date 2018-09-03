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§ NG.kz
Водителя "Лексуса" оштрафуют за неправильную парковку в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33578
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.09.18 - 16:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фото "Лексуса", припаркованного возле здания городской прокуратуры, разместил сегодня, 3 сентября, читатель "НГ" в "Народных новостях". Как сообщили в пресс-службе ДВД, водителя оштрафуют.
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§ Сабыр
Re: Водителя "Лексуса" оштрафуют за неправильную...
Сабыр


(Пользователи)
Сообщений: 39
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 03.09.18 - 16:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поэтому у Серёги и кличка "бешеный" :lol:
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§ Медный
Re: Водителя "Лексуса" оштрафуют за неправильную...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2435
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 03.09.18 - 16:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:

владелец авто?
Профайл
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