лимон Есть ли уголок психологической помощи на форуме? #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 785

Регистрация: 21.11.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:18 Цитата: Сергей_я:

только время поможет

Цитата: Сергей_я:

Зато потом

это понятно, с сегодняшней фрустрацией то как бороться... вот в чем трабл

Цитата: Сергей_я:

Не даешь проникнуть в самое сердце, а значит в случае чего нет так плохо будет.



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=777540&topic_id=35415&forumid=2#777540 Не даешь проникнуть в самое сердце, а значит в случае чего нет так плохо будет.Источник:

толстокожесть и циничность ещё отрастить надо, ну или эмоции контролировать тоже не у всех получается