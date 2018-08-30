Солнышко Re: Покупайте рыбу «второй свежести»! #15





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1248

Регистрация: 24.08.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:16 С морской рыбой у нас в Костанае вообще не очень. И дорого и качество так себе. Я стараюсь такие продукты покупать в специализированных проверенных магазинах. Так же как и фрукты, овощи. Недавно в одном из пабликов тоже появилась жалоба на этот магазин, человек купил там арбуз внутри испорченный. Назад, разумеется, не повез. Дешевле выбросить. На это и расчёт. Это не магазин шаговой доступности, люди обычно в такие магазины приезжают за большим количеством товара, а желание купить рыбку возникает спонтанно, на этикетку особо не смотрят.