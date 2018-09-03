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Куратор темы: лимон
§ лимон
Есть ли уголок психологической помощи на форуме?
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 785
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 03.09.18 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как пережить развод, может кто сталкивался? Депрессия накатила и душит, чувство вины не отпускает . Может кто посоветует, как эмоциональную зависимость пережить когда любимый человек отвернулся? Говорят время лечит и нужно принять это. Но из головы не выходит, всё валится из рук, работа не дает отвлечься, сон не идет. Алкоголь не выход, успокоительные временный эффект, разговор "по душам" тоже перестроиться не помогает. Все твердят надо это пережить, но как? Психолог? Уехать и сменить обстановку? Но от себя-то не убежишь.
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§ 211
Есть ли уголок психологической помощи на форуме?
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4211
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 03.09.18 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У меня этих разводов было кучи..
Но без детей, если дети есть, то конечно там сложно, хоть вешайся.
А так три месяца грустишь, если есть какая на примете, то меньше..
Но по некоторым до сих пор иногда грущу, как бы все было, тем более инициатором всегда я был..
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§ лимон
Есть ли уголок психологической помощи на форуме?
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 785
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 03.09.18 - 13:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну инициатору канешно проще, подготовленным уходить
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§ Сергей_я
Есть ли уголок психологической помощи на форуме?
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2562
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 03.09.18 - 13:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
чувство вины не отпускает

ну вы ж не виноваты если
Цитата:
лимон:
любимый человек отвернулся

Ну а в целом, тут только время поможет. Сам через это проходил, правда давно, и годов было меньше 25. Зато потом к этим вещам относишься попроще что ли. Не даешь проникнуть в самое сердце, а значит в случае чего нет так плохо будет.
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§ лимон
Есть ли уголок психологической помощи на форуме?
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 785
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 03.09.18 - 14:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
только время поможет

Цитата:
Сергей_я:
Зато потом

это понятно, с сегодняшней фрустрацией то как бороться... вот в чем трабл
Цитата:
Сергей_я:
Не даешь проникнуть в самое сердце, а значит в случае чего нет так плохо будет.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=777540&topic_id=35415&forumid=2#777540

толстокожесть и циничность ещё отрастить надо, ну или эмоции контролировать тоже не у всех получается
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