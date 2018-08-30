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§ NG.kz
Покупайте рыбу «второй свежести»!
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33574
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.08.18 - 19:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вечером 31 июля я отправился за покупками в торговый центр «Астыкжан», который находится на первом этаже ТЦ «Костанай Плаза». В числе остальных продуктов в списке было филе рыбы масляной холодного копчения в вакуумной упаковке. С этой покупки и началось наше расследование.
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§ Солнышко
Re: Покупайте рыбу «второй свежести»!
Солнышко


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1248
Регистрация: 24.08.09
Отправлено: 03.09.18 - 10:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С морской рыбой у нас в Костанае вообще не очень. И дорого и качество так себе. Я стараюсь такие продукты покупать в специализированных проверенных магазинах. Так же как и фрукты, овощи. Недавно в одном из пабликов тоже появилась жалоба на этот магазин, человек купил там арбуз внутри испорченный. Назад, разумеется, не повез. Дешевле выбросить. На это и расчёт. Это не магазин шаговой доступности, люди обычно в такие магазины приезжают за большим количеством товара, а желание купить рыбку возникает спонтанно, на этикетку особо не смотрят.
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§ Sniper
Покупайте рыбу «второй свежести»!
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 359
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 03.09.18 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Солнышко:
Я стараюсь такие продукты покупать в специализированных проверенных магазинах

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=777528&topic_id=35398&forumid=1#777528

В Океане рыбу покупаете? Я тоже покупаю рыбу Хе.
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§ Алиса
Покупайте рыбу «второй свежести»!
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4319
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 03.09.18 - 12:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Солнышко:
Назад, разумеется, не повез. Дешевле выбросить. На это и расчёт.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=777528&topic_id=35398&forumid=1&1535954473

а на это расчет у большинства владельцев торговых точек (большинства). У людей психология: неудобно назад возвращать, требовать обмена, возврата денег и т.д. Если бы покупатель начал свои права реализовывать - может и не было бы подобных вещей в магазинах, уменьшились бы хотя бы...
Сама сталкивалась. Покупала хоз.мыло.На ценнике стоит цена - сравниваю штрих код - нифига. Кроме того, указано на ценнике, что мыло 74%, а мыло по факту лежит 72%. Стала выяснять что и как - быстренько разбежались))
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§ Добринцофф
Покупайте рыбу «второй свежести»!
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6159
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 03.09.18 - 12:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Солнышко:
Недавно в одном из пабликов тоже появилась жалоба на этот магазин, человек купил там арбуз внутри испорченный. Назад, разумеется, не повез.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=777534&topic_id=35398&forumid=1#777534

Сам же выбрал,зачем испорченный взял?
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§ Алиса
Покупайте рыбу «второй свежести»!
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4319
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 03.09.18 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Сам же выбрал,зачем испорченный взял?

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=777535&topic_id=35398&forumid=1#777535

а как арбуз внутри можно увидеть? :oops:
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