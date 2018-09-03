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§ NG.kz
Учебная граната была найдена в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33574
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.09.18 - 12:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По информации пресс-службы ДЧС Костанайской области, 30 августа, в 2.09, в единую дежурно-диспетчерскую службу позвонил житель Костаная и сообщил о том, что хочет сдать учебную гранату Ф-1.
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§ Sniper
Re: Учебная граната была найдена в Костанае
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 359
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 03.09.18 - 12:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как можно уничтожить гранату, если она учебная, без взрывного заряда)))))
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* drakon
Re: Учебная граната была найдена в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14439
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.09.18 - 14:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
если она учебная, без взрывного заряда)))))

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32169

Да очень - просто. Кто т о взял её - себе, как сувенир... :lol:
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