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§ NG.kz
Единый совокупный платеж: кто и сколько должен платить
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33571
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.09.18 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Проект закона четко ограничивает категорию плательщиков. Единый платеж смогут платить только физлица, которые оказывают услуги другим физлицам. Если человек оказывает услуги и юридическим лицам, то придется уплачивать налоги в полном объеме.
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§ arman_kst
Re: Единый совокупный платеж: кто и сколько должен платить
arman_kst


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Сообщений: 36
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 01.09.18 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Таксисты могут заплатить 1 МРП в месяц и законно таксовать? (На еду и на обслуживание авто там только хватает)
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§ Добринцофф
Единый совокупный платеж: кто и сколько должен платить
Добринцофф


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Сообщений: 6158
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 01.09.18 - 17:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
"Мы установили максимальный доход до 100 МЗП в год - это порядка 240 тысяч тенге в месяц. То есть если доход не превышает 240 тысяч тенге в месяц, то человек может перейти на данный режим", - сообщила Абылкасымова. Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32163

Что есть доход?
Где нибудь в НК есть определение слова "доход"?
Если понимать доход как прибыль от своей деятельности,то из категории ИП в категорию самозанятых легко может куча народу перейти.

[Исправлено: Добринцофф, 01.09.2018 - 17:03]
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§ 211
Единый совокупный платеж: кто и сколько должен платить
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4210
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 01.09.18 - 19:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У меня заявленка в год 2 500 000 тенге..
В месяц получается 208 тысяч..
Я Самозанятый значит и должен платить немного?
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§ Vital
Единый совокупный платеж: кто и сколько должен платить
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6050
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.09.18 - 19:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мало у кого доход. 240000 Зарплата это ж тоже доход? Щас больше половины население автоматом станет самозанятым))) :lol:
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§ bgb
Re: Единый совокупный платеж: кто и сколько должен платить
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4026
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 01.09.18 - 20:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
"Сам по себе механизм "одного налога" (monotax) для неформально занятых - достаточно известный и опробованный в некоторых странах Латинской Америки. Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32163

кто-то знает эти "некоторые страны"?
там население в самом деле процветает, благодаря есп?
здесь вам не там! у нас и климат другой и свой, особый путь развития!
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§ pro100tak
Re: Единый совокупный платеж: кто и сколько должен платить
pro100tak


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Сообщений: 191
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 01.09.18 - 20:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не совсем понятно, т.е. совсем не понятно. Если речь идет о преимущественно аулчанах, какие услуги они оказывают? Кому? Друг-другу? Что такое "услуги" в трактовке МТСЗН? Аулчанин подрядился на сенокос для скотовладельца (!) с 15-20 головами КРС покосить врукопашную в колках за 20-30 тыс. тенге за 2 недели, почистил навоз в сарае, нарубил дров - о подобных услугах речь? Так для него 1,5 тыщи большие деньги. Доживет он до будущей пенсии? И доедет ли он до больницы, где ему окажут помощь по ОСМС? А если он пойдет на трактор или комбайн в КХ, тогда там не надо будет удерживать ИПН у источника выплаты? Можно будет платить ЕСП? Что значит - продающие излишки своего хозяйства? Они же, грубо говоря, меняют мясо или молоко на хлеб и крупы. Им надо перейти на бартер? И к чему приводится доход для таких 240 тыс. в месяц, у них в год столько. Живут на пенсию родоков. Из 3 млн. самозанятых 1,5 перевели же вроде в разряд независимых. 1-1,5 млн. самозанятых могут принести бюджету в лучшем случае 30 млрд. тенге в год в виде ЕСП. При этом надо будет, скорее всего, внедрять чуть не армию налоговых агентов плюс затраты на обслуживание этих платежей. 30 ярдов сопоставимы с примерно 0,3 % с недровиков в год. Или чуть поднять ИПН для тех, кто получает больше 6 млн. тенге в год. Увеличить ставку на капитал (недвижимость, автомобили) для тех, у кого состояние превышает 100 млн. тенге. А этим выживающим, может, лучше ввести дворовый сбор в размере 5 тыс. тенге в год на госуслуги (живут же в государстве с границами, армией, акимами)? И, может, лучше не будить лихо, пока оно тихо.
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§ Сыкымы
Re: Единый совокупный платеж: кто и сколько должен платить
Сыкымы


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Сообщений: 411
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 02.09.18 - 10:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
меня заявленка в год 2 500 000 тенге..
В месяц получается 208 тысяч..

А сколь квартир в аренду сдано, если не секрет? ;-)
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§ Vital
Единый совокупный платеж: кто и сколько должен платить
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6050
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 02.09.18 - 10:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pro100tak:

Форум уже говорил об этом Власти тупо безработных записали в самозанятых и налог на них повешало. Через год увидим статью про то что самозанятые задолжали млн денег государству.
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§ 211
Единый совокупный платеж: кто и сколько должен платить
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4210
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 02.09.18 - 15:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
сколь квартир в аренду сдано, если не секрет?

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=777476&topic_id=35410&forumid=1#777476

Немного больше чем несколько..

[Исправлено: 211, 02.09.2018 - 15:39]
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§ Сыкымы
Re: Единый совокупный платеж: кто и сколько должен платить
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 411
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 02.09.18 - 23:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Немного больше чем несколько..

Ну понятное дело. Платишь подоходный 1 (один!!!) процент - это 25 000 всего за год и ещё норовишь спрыгнуть на поменьше, крохобор. То-то ты нурлыкунишь в каждой ветке... Свои расходы до копеечки расписаны, вон сколь тетрадок исписал, чеки с продуктовых магазинов по пять лет хранишь, на свой "щащлык" мясо нормальное жопишься купить, а когда бюджетные деньги в воздухе растворяются - ещё и подпеваешь, мол всё правильно сделали, не нравится - сам сделай...Вот когда заплатишь "чуть больше, чем несколько" сотен тысяч подоходного, я посмотрю какие песни ты запоёшь о расходах из бюджета.
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§ Sniper
Единый совокупный платеж: кто и сколько должен платить
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 354
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 03.09.18 - 08:17
Комментарий проходит проверку.
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§ 211
Единый совокупный платеж: кто и сколько должен платить
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4210
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 03.09.18 - 08:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Вот когда заплатишь "чуть больше, чем несколько" сотен тысяч подоходного

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=777521&topic_id=35410&forumid=1&1535943060

Хм..
Допустим 600 000 подоходный..
Помножаем, это 60 миллионов! зарплаты..
Да за такую зп я буду землю целовать , по которой ходят те, кто мне начислял бы ее в таком количестве..
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