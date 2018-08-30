NG.kz И льняной соломки подстелил



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 08:31 Разговор о такой бросовой для большинства наших аграриев штуке, как льняная солома, шел на фоне цифровизации. Недавно на базе федоровского ТОО «Трояна» проходил областной семинар на эту тему. Довольно много говорили о том, что современные технологии помогают экономить, повышать производительность труда. И кто-то задал закономерный вопрос: а высвобождающихся работников при таком раскладе куда, под сокращение?

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