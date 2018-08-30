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§ NG.kz
И льняной соломки подстелил
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33571
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.08.18 - 08:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Разговор о такой бросовой для большинства наших аграриев штуке, как льняная солома, шел на фоне цифровизации. Недавно на базе федоровского ТОО «Трояна» проходил областной семинар на эту тему. Довольно много говорили о том, что современные технологии помогают экономить, повышать производительность труда. И кто-то задал закономерный вопрос: а высвобождающихся работников при таком раскладе куда, под сокращение?
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§ arman_kst
Re: И льняной соломки подстелил
arman_kst


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Сообщений: 36
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 30.08.18 - 08:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тему надо было дополнить подробнее как ее использовать в строительстве. Может кто заинтересуется
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§ Sniper
Re: И льняной соломки подстелил
Sniper


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Сообщений: 351
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 03.09.18 - 00:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Старая забытая технология. Для чего это все создавалось, если было заранее известно, что не нужна будет такая продукция?
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