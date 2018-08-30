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§ NG.kz
Сотрудники акимата Астаны во главе с акимом столицы...
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33571
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.08.18 - 03:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сотрудники акимата Астаны во главе с акимом столицы отказались от служебных автомобилей и с сентября будут пользоваться услугами частных таксопарков. Должны ли сотрудники акимата Костаная последовать этому примеру?
Результаты опроса

§ Гога
Re: Сотрудники акимата Астаны во главе с акимом столицы...
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 59
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 30.08.18 - 03:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот любят у нас все с Западом сравнивать - а ведь там почти все на собственных передвигаются . Добавьте пятым пунктом - все за него проголосуют.
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§ yudjin
Re: Сотрудники акимата Астаны во главе с акимом столицы...
yudjin


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Сообщений: 5498
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 02.09.18 - 23:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А я бы добавил вариант с общественным транспортом... нехай ездят чиновники как те, на чьи деньги они живут, чтобы на своей шкуре прочувствовать и "прелести" придуманных ими остановок-стрингов, и работу перевозчиков, которым они тендер-шмендер росчерком закрыв глаза подписывают... авось хоть в этой сфере цивилизованный облик появится.
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