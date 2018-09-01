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§ NG.kz
Аркадий ДЕНИСОВ: Искать объединяющие позиции
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33571
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.09.18 - 10:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Доме дружбы прошло второе заседание по обсуждению программы «Рухани Жангыру». Управление внутренней политики пригласило известных политиков, ученых, общественных деятелей, тема предложена еще более сложная - национальная идентичность.
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§ 211
Аркадий ДЕНИСОВ: Искать объединяющие позиции
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4209
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 02.09.18 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Значит была возможность удержать, но видимо в России при всей сложившейся там ситуации, в том числе экономической, понимают, что люди - самый ценный ресурс.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=777502&topic_id=35405&forumid=1&1535883917

Это начали понимать еще в Германии, Израиле, США и в остальных вымирающих странах..
Пока у нас с этим проблем нет, Узбекистан, Таджикистан, пока размножаемся так сказать усиленными темпами..
Да и что говорить, мы беднейшая страна из в его этого списка, позволить по десятке давать, это непозволительная пока роскошь..
Вот когда начнут уезжать остальные, тогда что нибудь и предпримут, обязательно..
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§ 211
Аркадий ДЕНИСОВ: Искать объединяющие позиции
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4209
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 02.09.18 - 16:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Вот для них языковой вопрос может стать тем самым триггером, ну или последней каплей чтоли.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35405&viewmode=flat&sortorder=0&start=120

Но не вытеснение же?
И наоборот, если экономика подымется, если произойдет чудо, то назад попрут многие, кого недавно "вытеснили"..
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§ maxsaf
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Искать объединяющие позиции
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 95
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 02.09.18 - 16:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тов. Денисов и Таноми говорили о вытеснении именно в языковом контексте
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§ bgb
Аркадий ДЕНИСОВ: Искать объединяющие позиции
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4026
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 02.09.18 - 18:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
смешно читать, как вы тут копья ломаете)))
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§ 211
Аркадий ДЕНИСОВ: Искать объединяющие позиции
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4209
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 02.09.18 - 18:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Отправлено: 02.09.18 - 16:42
Тов. Денисов и Таноми говорили о вытеснении именно в языковом контексте


Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=777507&topic_id=35405&forumid=1&1535890917

Хех..
Тебе хоть известно что такое вытеснение в языковом вопросе?
В той же России обязателен русский язык, и учить его обязаны все, вытесняют что ли?
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§ Kairat stayer
Аркадий ДЕНИСОВ: Искать объединяющие позиции
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 178
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 02.09.18 - 19:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Хех..
Тебе хоть известно что такое вытеснение в языковом вопросе?
В той же России обязателен русский язык, и учить его обязаны все, вытесняют что ли?

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=777506&topic_id=35405&forumid=1&1535893093


Никто никого не вытесняет или выдавливает, в Латвии на государственном уровне все русские школы переводят на латышский язык обучения, Украине поэтапно закрывают школы национальных меньшинств на венгерском, польском и русском языках. У последних наверное более половины населения русскоговорящие, более 30 миллионов, даже более, что они все уедут в Европу. Америку и т.д. конечно нет.
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§ Kairat stayer
Аркадий ДЕНИСОВ: Искать объединяющие позиции
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 178
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 02.09.18 - 19:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Если чисто теоретически предположить, что русский язык станет вторым государственным, вы эту фразу сможете повторить с тем же энтузиазмом, но во множественном числе слово "языки" ?

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35405&viewmode=flat&sortorder=0&start=105


Речь шла за государственных служащих, никаких проблем, так, в настоящее время законодательством чётко прописано, что государственные служащие должны знать государственный язык и язык межнационального общения, ну кто не овладел, это надо с них спрашивать. Во множественном числе, со временем если знание английского пропишут на законодательном уровне, почему бы и нет.

[Исправлено: Kairat stayer, 02.09.2018 - 19:19]
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