Медный Покупайте рыбу «второй свежести»! #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2434

Регистрация: 21.03.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 09:25 Скажу по-секрету... вдруг кто-то этого ещё не знает... подойдите к мясному отделу, посмотрите кур и их мясо, колбасу, сыр... да всё что угодно что имеет короткий срок "жизни" и на процентах 20% как минимум вы заметите вторые этикетки.. не беру в астыкжане никакого мяса.. а если беру колбасу то внимательно смотрю, нет ли там второй этикетки



ну и как бы не первый и уже даже не второй случай с этим магазином, который освещён в печати... а руководство и с менеджерами, всё списывают на продавцов и программистов.... а оно им надо программистам и продавцам менять даты и т.д.? Заинтересовано только руководство следуя капиталистическим принципам



[Исправлено: Медный, 02.09.2018 - 09:33]