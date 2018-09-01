211 Аркадий ДЕНИСОВ: Искать объединяющие позиции #135





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4209

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:32 Цитата: maxsaf:

Значит была возможность удержать, но видимо в России при всей сложившейся там ситуации, в том числе экономической, понимают, что люди - самый ценный ресурс.



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=777502&topic_id=35405&forumid=1&1535883917 Значит была возможность удержать, но видимо в России при всей сложившейся там ситуации, в том числе экономической, понимают, что люди - самый ценный ресурс.Источник:

Это начали понимать еще в Германии, Израиле, США и в остальных вымирающих странах..

Пока у нас с этим проблем нет, Узбекистан, Таджикистан, пока размножаемся так сказать усиленными темпами..

Да и что говорить, мы беднейшая страна из в его этого списка, позволить по десятке давать, это непозволительная пока роскошь..

Вот когда начнут уезжать остальные, тогда что нибудь и предпримут, обязательно..