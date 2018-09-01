/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Искать объединяющие позиции		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 10 из 10«1...8910
§ NG.kz
Аркадий ДЕНИСОВ: Искать объединяющие позиции
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33571
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.09.18 - 10:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Доме дружбы прошло второе заседание по обсуждению программы «Рухани Жангыру». Управление внутренней политики пригласило известных политиков, ученых, общественных деятелей, тема предложена еще более сложная - национальная идентичность.
Читать новость

§ 211
Аркадий ДЕНИСОВ: Искать объединяющие позиции
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4208
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 02.09.18 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Значит была возможность удержать, но видимо в России при всей сложившейся там ситуации, в том числе экономической, понимают, что люди - самый ценный ресурс.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=777502&topic_id=35405&forumid=1&1535883917

Это начали понимать еще в Германии, Израиле, США и в остальных вымирающих странах..
Пока у нас с этим проблем нет, Узбекистан, Таджикистан, пока размножаемся так сказать усиленными темпами..
Да и что говорить, мы беднейшая страна из в его этого списка, позволить по десятке давать, это непозволительная пока роскошь..
Вот когда начнут уезжать остальные, тогда что нибудь и предпримут, обязательно..
Профайл

§ 211
Аркадий ДЕНИСОВ: Искать объединяющие позиции
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4208
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 02.09.18 - 16:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Вот для них языковой вопрос может стать тем самым триггером, ну или последней каплей чтоли.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35405&viewmode=flat&sortorder=0&start=120

Но не вытеснение же?
И наоборот, если экономика подымется, если произойдет чудо, то назад попрут многие, кого недавно "вытеснили"..
Профайл

§ maxsaf
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Искать объединяющие позиции
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 95
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 02.09.18 - 16:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тов. Денисов и Таноми говорили о вытеснении именно в языковом контексте
Профайл
Ответить 
Страница 10 из 10«1...8910
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 17, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 17
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 82
Пользователей: 2
Всего: 84

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх