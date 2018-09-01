211 Аркадий ДЕНИСОВ: Искать объединяющие позиции #130





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4208

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:08 Цитата: maxsaf:

Предложили бы в Казахстане 10000 долларов ему за третьего ребенка, и он остался бы тут



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=777499&topic_id=35405&forumid=1&1535882755 Предложили бы в Казахстане 10000 долларов ему за третьего ребенка, и он остался бы тутИсточник:

Мало того, осталась бы и его сестра с мужем..

У них тоже трое..

А так она заняла деньги еще у нас "казахов", и открыла там собственный водочный магазин..

Будь у них 20 тысяч на руках, да не думали бы даже..

Его просто забрали, потому что мать его тут спивалась тогда, он спивался..

Да и сейчас там пьет..