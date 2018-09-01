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§ NG.kz
Аркадий ДЕНИСОВ: Искать объединяющие позиции
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33571
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.09.18 - 10:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Доме дружбы прошло второе заседание по обсуждению программы «Рухани Жангыру». Управление внутренней политики пригласило известных политиков, ученых, общественных деятелей, тема предложена еще более сложная - национальная идентичность.
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§ 211
Аркадий ДЕНИСОВ: Искать объединяющие позиции
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4208
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 02.09.18 - 15:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Так станет или не станет Казахстан мононациональным

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35405&post_id=777488&order=0&viewmode=flat&pid=777483&forumid=1#777488

Как Ипония?
Конечно нет..
Такие заголовки кидают только провокаторы..
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§ maxsaf
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Искать объединяющие позиции
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 95
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 02.09.18 - 15:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:быстрое вытеснение русскоязычных , что похоже и получило преимущество в данное время.

Пожалуй, это единственный показатель, по которому Казахстан таки войдет в тридцатку лидеров, а может даже и возглавит список.
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§ 211
Аркадий ДЕНИСОВ: Искать объединяющие позиции
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4208
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 02.09.18 - 15:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Пожалуй, это единственный показатель, по которому Казахстан таки

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=777491&topic_id=35405&forumid=1#777491

Гнать то не надо и разводки ставить на тему вытеснения..
Я русскоязычный и кто меня вытесняет тут?
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§ maxsaf
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Искать объединяющие позиции
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 95
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 02.09.18 - 15:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:Гнать то не надо и разводки ставить на тему вытеснения..
Я русскоязычный и кто меня вытесняет тут?

Этот вопрос лучше задайте Таноми52, она более осведомлена
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§ 211
Аркадий ДЕНИСОВ: Искать объединяющие позиции
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4208
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 02.09.18 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нет, побежал за лучшей долей, сам, за пособиями, за деньгами и это Вытеснение?
Не нужно тут истерию заводить и путать плохую экономическую ситуацию, из за которой миллионы людей уезжают из разных стран и Вытеснение..
Хотите живите в нищете, хотите ищите лучшей жизни..
Но называть это Вытеснением русскоязычных, это перебор..
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§ 211
Аркадий ДЕНИСОВ: Искать объединяющие позиции
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4208
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 02.09.18 - 15:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
вопрос лучше задайте Таноми52,

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35405&post_id=777494&order=0&viewmode=flat&pid=777492&forumid=1#777494

Ты сказал что по Вытеснению мы войдем в тридцадку..
Путая обычную миграцию в поисках лучшей жизни с Вытеснением..
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§ maxsaf
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Искать объединяющие позиции
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 95
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 02.09.18 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ДЕНИСОВ:
да и сегодня есть господа, заявляющие, что человек, не знающий казахского языка, не является патриотом и даже не гражданин Казахстана. Именно такие заявления спровоцировали массовый отъезд людей в Россию и другие страны.

211, Денисова кстати, тоже можете спросить, что он имел ввиду
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§ 211
Аркадий ДЕНИСОВ: Искать объединяющие позиции
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4208
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 02.09.18 - 15:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мой братан по матери получил от Путина за третьего ребенка 10 тысяч долларов, купил дом в деревушке в Кодском..
Побежал туда за своими родичами, забрали его то что он пьет и за ним сестра смотрит там его родная..
А теперь значит я получается или кто то, его Вытеснил отсюда?
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§ 211
Аркадий ДЕНИСОВ: Искать объединяющие позиции
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4208
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 02.09.18 - 15:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
господа, заявляющие, что человек, не знающий казахского языка, не является патриотом и даже не гражд

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35405&post_id=777497&order=0&viewmode=flat&pid=777495&forumid=1#777497

Тов. Денисов как обычно говорит все без имен и занимается нехорошими вещами..
Пусть назовет этих "господ", кто это, Назарбаев?
Пусть приведет его слова на эту тему..
Ну я не патриот и не знаю казахского, но тем не менее Гражданин Казахстана..
Так он получается просто лжет..
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§ maxsaf
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Искать объединяющие позиции
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 95
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 02.09.18 - 16:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Предложили бы в Казахстане 10000 долларов ему за третьего ребенка, и он остался бы тут? или пропил бы, а потом все равно уехал?
Цитата:
211:
получил от Путина за третьего ребенка 10 тысяч долларов

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32124&start=120#comment_1
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§ 211
Аркадий ДЕНИСОВ: Искать объединяющие позиции
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4208
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 02.09.18 - 16:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Предложили бы в Казахстане 10000 долларов ему за третьего ребенка, и он остался бы тут

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=777499&topic_id=35405&forumid=1&1535882755

Мало того, осталась бы и его сестра с мужем..
У них тоже трое..
А так она заняла деньги еще у нас "казахов", и открыла там собственный водочный магазин..
Будь у них 20 тысяч на руках, да не думали бы даже..
Его просто забрали, потому что мать его тут спивалась тогда, он спивался..
Да и сейчас там пьет..
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§ 211
Аркадий ДЕНИСОВ: Искать объединяющие позиции
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4208
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 02.09.18 - 16:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Скажу больше, если бы у нас давали эти 10 тысяч долларов на третьего, многие бы остались.
А если бы зарплаты сравняли с мировыми, как цены на бензин и все такое, да никто бы не уезжал, ве бы наоборот приезжали б..
И никому бы Язык не был помехой, права человека и тд и тп..
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§ 211
Аркадий ДЕНИСОВ: Искать объединяющие позиции
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4208
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 02.09.18 - 16:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все от слова Экономика..
Помню в начале двухтысячных сосед уехал, бывший боевик с бригады..
Так вот, там нужно было сказать что уехал из за вытеснения, давали тогда какое то пособие..
В Копейске живет, каменщиком работает..
Говорить про Вытеснение это еще и выгодно..
По политическим мотивам сродни или то что преследуют сексменьшинства , уезжая на Запад..
Хотя 95 процентов уезжающих во всем мире преследуют свои личные шкурные интересы, бегут туда где родадут больше за такой же обьем работы..
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§ 211
Аркадий ДЕНИСОВ: Искать объединяющие позиции
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4208
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 02.09.18 - 16:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Предложили бы в Казахстане 10000 долларов ему за третьего ребенка, и он остался бы тут? или пропил бы, а потом все равно уехал?

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=777502&topic_id=35405&forumid=1&1535883676

Кстати ему в руки денег никто бы и не дал.
Там сестра ведет их семейный бюджет..
Она завтра в Германию уедет, он попрется за ней..
Если не поедет, знает что умрет от алкогольной интоксикации в любой стране мира с любым языком..
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§ maxsaf
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Искать объединяющие позиции
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 95
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 02.09.18 - 16:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Значит была возможность удержать, но видимо в России при всей сложившейся там ситуации, в том числе экономической, понимают, что люди - самый ценный ресурс. В Казахстане видя этот отток, ничего не предпригимают, называя это обычной миграцией. Кто знает, что это такое, кто прошел через это, как правило по нескольким причинам, им эта миграция уже не кажется такой уж обычной. Больше похоже на прыжок с самолета с малюсеньким парашютиком. Поэтому не многие отваживаются, всё ждут еще какую-то причину сделать это. Вот для них языковой вопрос может стать тем самым триггером, ну или последней каплей чтоли...
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