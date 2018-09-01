pro100tak Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Искать объединяющие позиции #109





(Пользователи) Сообщений: 191

Регистрация: 31.07.14 (Пользователи) Отправлено: - 00:40 Английский язык считается родным для 400 с лишним млн. человек, общаются на нем более 1 млрд. (Над Британской империей никогда не заходило солнце). Испанский язык родной для 0,5 млрд. человек. Русский - родной для 160 млн., общаются на нем 300 млн. В Германии было порядка 30 княжеств-герцогств, сейчас 16 федеральных земель, разница в диалектах до непонимания друг друга, общаются на литературном немецком. В Дагестане в советские времена считалось 38 народов и национальностей - язык общения русский. Более того, есть там такой народ табасараны - представители разных сел общаются на русском, так разнится их язык.

Русский язык признан ОНН как 6-ой международный язык общения. В царские времена чуть не вторым языком в России был французский. "Войну и мир" невозможно практически читать из-за этого. Так что, я считаю, даже хорошо, что мы отлично знаем русский язык. Но самобытность нации связана с родным языком. Некоторые слова, сочетания слов невозможно переложить с казахского на русский. Дословно, может, и можно. Но потеряется определенная прелесть и смысловая нагрузка.

Во время НТР, появления новых предметов, техник, технологий и много другого, в определениях и терминологии наш язык значительно отстал с советских еще времен. И когда наши языковеды спят или бездумно переводят какие-то слова без адаптации к языку - это бесит. А надо же еще успеть применить все это в предметах общеобразовательной школы и дальше, до науки. И здесь, на севере РК, даже разговорным казахским не все казахи владеют как должно. И это не есть хорошо.