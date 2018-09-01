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≡ Киберспорт, виртуальная реальность и робототехника - IT лицей “Озат” открылся в Костанае.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Киберспорт, виртуальная реальность и робототехника - IT лицей “Озат” открылся в Костанае.
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33570
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.09.18 - 15:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Самый первый звонок прозвенел в новом учебном заведении. Проект был реализован в рамках государственной программы “Цифровой казахстан”. Семиклассницу с колокольчиком провел Iron Man, а собравшихся поздравил глава области.
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§ 211
Re: Киберспорт, виртуальная реальность и робототехника - IT...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4193
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 01.09.18 - 15:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодцы..
Ну а то что дождичек и немного грязи, так я тоже торал по ней много км до школы что с Осиновки до Абая, что с отделения до центра в совхозе в камыстинских степях, что с конечного домика на Уской..
И тем не менее же не хуже всех, даже много лучше по образованию..
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§ Xacatel
Re: Киберспорт, виртуальная реальность и робототехника - IT...
Xacatel


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 191
Регистрация: 20.04.12
Отправлено: 02.09.18 - 01:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лучше бы аким так проблемы с водой горячей решал, а то мимо акимата как то прошло, что не договорились ктэк и горгаз, теперь людям месяц без воды сидеть. Кто не приезжает в гости, все в глубоко удивлены, "кустанайской фишкой" на месяц в мае и на месяц в сентябре отключать воду. Да еще и отоплении быстрее-быстрее отключили в апреле, руки чесались, а в астане по умнее руководство, до 9 мая продлили.
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* pro100tak
Re: Киберспорт, виртуальная реальность и робототехника - IT...
pro100tak


(Пользователи)
Сообщений: 191
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 02.09.18 - 05:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Режет глаз "в лицеи", исправьте, п-ста, на в лицеЕ. Не показали акиму, а посмотрел главА области. На уровень области, республики. И, главное, приглашаемые профессиональные игроки должны учить, максимум, умению работать с клавиатурой, пультами или джойстиками.
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§ Тимур Гафуров
Re: Киберспорт, виртуальная реальность и робототехника - IT...
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 382
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 02.09.18 - 10:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pro100tak:
Режет глаз "в лицеи"

Исправили. Спасибо
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