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§ NG.kz
Покупайте рыбу «второй свежести»!
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33570
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.08.18 - 19:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вечером 31 июля я отправился за покупками в торговый центр «Астыкжан», который находится на первом этаже ТЦ «Костанай Плаза». В числе остальных продуктов в списке было филе рыбы масляной холодного копчения в вакуумной упаковке. С этой покупки и началось наше расследование.
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§ arman_kst
Re: Покупайте рыбу «второй свежести»!
arman_kst


(Пользователи)
Сообщений: 36
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 30.08.18 - 19:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо полную ревизию провести магазину
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§ 211
Re: Покупайте рыбу «второй свежести»!
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4193
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 30.08.18 - 19:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да всегда это было так..
Не все же оттирают на тысячах банок в районе овощебазы маркировку майонеза, как я например много раннее..
Нанимали нас туда по 250 тенге в месяц, там и перетирали ценники..
Склады огромные и летом там холодно..
В чо хотели то?
Кризис еще не кончился и элементарно на хорошие и качественные продукты денег нет..
А кто хочет качественный Балык, пусть едет на Каспий или на Дальний, ну или на Балхаш..
Свежая рыба в степях Костаная с морей и океанов, это фантастика..
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§ Обликоморале
Покупайте рыбу «второй свежести»!
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5962
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 31.08.18 - 12:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Просрочкой у нас грешили, грешат и долго по ходу будут грешить, если с этим не будут бороться сами потребители в первую очередь.
Лично я, уже давненько обращаю внимание на сроки годности покупаемой продукции и если попадается просрочка, указываю на нее продавцам или менеджерам. При этом прошу убрать с прилавка, при этом достаю сотку и предупреждаю, что начинаю записывать все на видео. Бывало, пытались подключить охранников магазина или попытаться хамить.
- Ничего говорю страшного... все что вы говорите или пытаетесь как то на меня воздействовать, будет использовано супротив вас ...
В прокуратуре понравится такое видео. 8-)
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§ Алиса
Re: Покупайте рыбу «второй свежести»!
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4313
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 01.09.18 - 23:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А я подобное наблюдала в двух магазинах в центре города:один на сегодня весьма популярен у живущих в микрорайоне, а второй, рядом стоящий, уже мало кем посещается. Конкретно - на замороженных куриных продуктах 2 этикетки - видимо, производственная и "местная". Причем, особо "интересно" было видеть разницу в весе: причем почему-то вес на "местной" этикетке почему-то больше, чем на производственной. Меня всегда мучает в этом случае вопрос: а как так получается - курочка (и ее производные) неожиданно увеличивается в весе? И как это она умудряется делать? :-o :-o :-o :oops: :oops: :oops:
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§ Медный
Покупайте рыбу «второй свежести»!
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2434
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 02.09.18 - 09:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Скажу по-секрету... вдруг кто-то этого ещё не знает... подойдите к мясному отделу, посмотрите кур и их мясо, колбасу, сыр... да всё что угодно что имеет короткий срок "жизни" и на процентах 20% как минимум вы заметите вторые этикетки.. не беру в астыкжане никакого мяса.. а если беру колбасу то внимательно смотрю, нет ли там второй этикетки

ну и как бы не первый и уже даже не второй случай с этим магазином, который освещён в печати... а руководство и с менеджерами, всё списывают на продавцов и программистов.... а оно им надо программистам и продавцам менять даты и т.д.? Заинтересовано только руководство следуя капиталистическим принципам :-)

[Исправлено: Медный, 02.09.2018 - 09:33]
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§ Vital
Покупайте рыбу «второй свежести»!
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6049
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 02.09.18 - 09:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не культурно и не эстетично проверять этикетки.
Значит вы не доверяите продавцу, менеджеру, директору магазина, поставщику, заводу, проверяющим органам, министру пищпрома, премьер министру, дедушке.
Задумайтесь прежде чем проверять этикетки. . Купил- сьел и забыл:))) а то так не далеко и до революции.
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