bgb Re: Три автомобиля столкнулись по дороге на "Сосновный... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4025

Регистрация: 23.05.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:39 для насруддина: дорога на сосняк начинается после поворота из щербаковки.

среди леса она петляет так, что иногда страшно!

сбрасываю скорость, но вижу, как из-за поворота вылетают по встречке. если бы я ехал чуть быстрее, то встретились бы...

что летом, что зимой летают...

а на трассе объезжают бугорки и ямки...