/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Искать объединяющие позиции		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 8 из 8«1...678
§ NG.kz
Аркадий ДЕНИСОВ: Искать объединяющие позиции
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33570
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.09.18 - 10:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Доме дружбы прошло второе заседание по обсуждению программы «Рухани Жангыру». Управление внутренней политики пригласило известных политиков, ученых, общественных деятелей, тема предложена еще более сложная - национальная идентичность.
Читать новость

§ 211
Аркадий ДЕНИСОВ: Искать объединяющие позиции
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4193
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 02.09.18 - 00:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Исходя из всего, Медики оказались самыми умными..
Профайл

§ elektron
Аркадий ДЕНИСОВ: Искать объединяющие позиции
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1873
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 02.09.18 - 00:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Нет, только казахский Язык с китайским акцентом..Чтобы всему Миру понятно было..Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35405&post_id=777455&order=0&viewmode=flat&pid=777453&forumid=1&1535826039

Цитата:
211:
Почитай в тырнете..Мне то все равно не поверишь..Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35405&post_id=777455&order=0&viewmode=flat&pid=777453&forumid=1&1535826039

Вот теперь точно не верю :lol:
Профайл

§ 211
Аркадий ДЕНИСОВ: Искать объединяющие позиции
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4193
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 02.09.18 - 00:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
теперь точно не верю

Я то тебе предоставил Выбор..
Зачем верить одному кому то, сам не понимаю..
Нужно найти сравнение или сровнение и исходя из тогтделать свой вывод..
Который не всегда Правда..
Профайл

§ elektron
Аркадий ДЕНИСОВ: Искать объединяющие позиции
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1873
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 02.09.18 - 00:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Я то тебе предоставил Выбор..Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35405&post_id=777461&order=0&viewmode=flat&pid=777459&forumid=1#777461

Мне выбирать не приходится, по немецки с врачами и докторами общаться приходится! ;-)
А вот ты попробуй со своими врачами-докторами на казахском :-x
Профайл

§ pro100tak
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Искать объединяющие позиции
pro100tak


(Пользователи)
Сообщений: 190
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 02.09.18 - 00:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Английский язык считается родным для 400 с лишним млн. человек, общаются на нем более 1 млрд. (Над Британской империей никогда не заходило солнце). Испанский язык родной для 0,5 млрд. человек. Русский - родной для 160 млн., общаются на нем 300 млн. В Германии было порядка 30 княжеств-герцогств, сейчас 16 федеральных земель, разница в диалектах до непонимания друг друга, общаются на литературном немецком. В Дагестане в советские времена считалось 38 народов и национальностей - язык общения русский. Более того, есть там такой народ табасараны - представители разных сел общаются на русском, так разнится их язык.
Русский язык признан ОНН как 6-ой международный язык общения. В царские времена чуть не вторым языком в России был французский. "Войну и мир" невозможно практически читать из-за этого. Так что, я считаю, даже хорошо, что мы отлично знаем русский язык. Но самобытность нации связана с родным языком. Некоторые слова, сочетания слов невозможно переложить с казахского на русский. Дословно, может, и можно. Но потеряется определенная прелесть и смысловая нагрузка.
Во время НТР, появления новых предметов, техник, технологий и много другого, в определениях и терминологии наш язык значительно отстал с советских еще времен. И когда наши языковеды спят или бездумно переводят какие-то слова без адаптации к языку - это бесит. А надо же еще успеть применить все это в предметах общеобразовательной школы и дальше, до науки. И здесь, на севере РК, даже разговорным казахским не все казахи владеют как должно. И это не есть хорошо.
Профайл

§ 211
Аркадий ДЕНИСОВ: Искать объединяющие позиции
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4193
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 02.09.18 - 00:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Мне выбирать не приходится, по немецки с врачами и докторами общаться приходится!
А вот ты попробуй со своими врачами-докторами на казахском

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=777463&topic_id=35405&forumid=1&1535827345

Господи..
Ты сравниваешь многотысячную историю Великой Гкрмании и нашу в 30 неполных лет?
И то 90е не в счет..
Профайл

§ Victor Yang
Аркадий ДЕНИСОВ: Искать объединяющие позиции
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10891
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 02.09.18 - 07:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Так может это и есть та самая сила, которая способна объединять, то, что так ищут тут.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=777422&topic_id=35405&forumid=1&1535852081

Тут надо войти в положение коренных жителей: есть национальность, есть, страна, есть язык, но он не развивался десятилетиями и сейчас ничего не делается по его укреплению. Конечно, можно рассчитывать на естественную прибыль коренного населения, но это будет очень долго, но не факт что получится.
Профайл

§ Kairat stayer
Аркадий ДЕНИСОВ: Искать объединяющие позиции
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 176
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 02.09.18 - 08:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
В этом вся правда
Государство сакемакебаке.
Пока не будет во власти русских немцев корейцев украинцев, наравне с казахами, все так и будет.
А язык в данном случае важен на котором разговаривают люди. В Кустанае-на русском.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35405&viewmode=flat&sortorder=0&start=45&1535853925


Во грамотей, любой государственный служащий обязан знать язык государства, пожалуйста, не зависимо от национальной принадлежности, граждане пусть сдают тесты на знание действующего законодательства и поступают на службу. У тебя чистый антисемитизм проявляется, почему наших друзей евреев и белорусов не упомянул, также братьев узбеков, таджиков и.т.д. Страна никогда не станет мононациональной, что отрицательного, если представители других этнических групп будут знать наравне с русским казахский-язык государства, где проживают. Вона Максим Споткай (Маке-заместитель гендиректора холдинга «Нур-Медиа»), который в совершенстве владеет казахским языком, хотя школу оканчивал на русском языке, обещал вернутся из Омска, вернулся же или простой машинист Геннадий Шиповских (Галеке) тоже в совершенстве владеет казахским, ныне депутат Мажилиса Парламента РК. Вот тебе и МакеГалеке.

[Исправлено: Kairat stayer, 02.09.2018 - 08:30]
Профайл
Ответить 
Страница 8 из 8«1...678
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 20, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 19
Зарегистрированные пользователи: Сыкымы

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 79
Пользователей: 1
Всего: 80

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх