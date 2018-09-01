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§ NG.kz
Аркадий ДЕНИСОВ: Искать объединяющие позиции
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33570
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.09.18 - 10:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Доме дружбы прошло второе заседание по обсуждению программы «Рухани Жангыру». Управление внутренней политики пригласило известных политиков, ученых, общественных деятелей, тема предложена еще более сложная - национальная идентичность.
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§ 211
Аркадий ДЕНИСОВ: Искать объединяющие позиции
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4193
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 02.09.18 - 00:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Исходя из всего, Медики оказались самыми умными..
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§ elektron
Аркадий ДЕНИСОВ: Искать объединяющие позиции
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1873
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 02.09.18 - 00:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Нет, только казахский Язык с китайским акцентом..Чтобы всему Миру понятно было..Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35405&post_id=777455&order=0&viewmode=flat&pid=777453&forumid=1&1535826039

Цитата:
211:
Почитай в тырнете..Мне то все равно не поверишь..Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35405&post_id=777455&order=0&viewmode=flat&pid=777453&forumid=1&1535826039

Вот теперь точно не верю :lol:
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§ 211
Аркадий ДЕНИСОВ: Искать объединяющие позиции
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4193
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 02.09.18 - 00:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
теперь точно не верю

Я то тебе предоставил Выбор..
Зачем верить одному кому то, сам не понимаю..
Нужно найти сравнение или сровнение и исходя из тогтделать свой вывод..
Который не всегда Правда..
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§ elektron
Аркадий ДЕНИСОВ: Искать объединяющие позиции
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1873
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 02.09.18 - 00:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Я то тебе предоставил Выбор..Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35405&post_id=777461&order=0&viewmode=flat&pid=777459&forumid=1#777461

Мне выбирать не приходится, по немецки с врачами и докторами общаться приходится! ;-)
А вот ты попробуй со своими врачами-докторами на казахском :-x
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§ pro100tak
Аркадий ДЕНИСОВ: Искать объединяющие позиции
pro100tak


(Пользователи)
Сообщений: 189
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 02.09.18 - 00:40
Комментарий проходит проверку.
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§ 211
Аркадий ДЕНИСОВ: Искать объединяющие позиции
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4193
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 02.09.18 - 00:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Мне выбирать не приходится, по немецки с врачами и докторами общаться приходится!
А вот ты попробуй со своими врачами-докторами на казахском

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=777463&topic_id=35405&forumid=1&1535827345

Господи..
Ты сравниваешь многотысячную историю Великой Гкрмании и нашу в 30 неполных лет?
И то 90е не в счет..
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