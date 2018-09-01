211 Аркадий ДЕНИСОВ: Искать объединяющие позиции #110





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4193

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:44 Цитата: elektron:

Мне выбирать не приходится, по немецки с врачами и докторами общаться приходится!

А вот ты попробуй со своими врачами-докторами на казахском



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=777463&topic_id=35405&forumid=1&1535827345 Мне выбирать не приходится, по немецки с врачами и докторами общаться приходится!А вот ты попробуй со своими врачами-докторами на казахскомИсточник:

Господи..

Ты сравниваешь многотысячную историю Великой Гкрмании и нашу в 30 неполных лет?

И то 90е не в счет..