211 Аркадий ДЕНИСОВ: Искать объединяющие позиции #98





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4193

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:07 Цитата: elektron:

т кого? даже обращение к врачу, кто знает как на казахском почка или сердце? или та же поджелудочная железа? И откуда врач должен знать всё это как на казахском звучит? Проще принять реалии, чем пытаться что то изменить...



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35405&post_id=777449&order=0&viewmode=flat&pid=777448&forumid=1#777449 т кого? даже обращение к врачу, кто знает как на казахском почка или сердце? или та же поджелудочная железа? И откуда врач должен знать всё это как на казахском звучит? Проще принять реалии, чем пытаться что то изменить...Источник:

По моему ты что то путаешь..

Там у врачей один язык и это не казахский и не русский..

Не нужно накалять ситуацию..