/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Искать объединяющие позиции		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 7 из 8«1...5678»
§ NG.kz
Аркадий ДЕНИСОВ: Искать объединяющие позиции
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33570
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.09.18 - 10:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Доме дружбы прошло второе заседание по обсуждению программы «Рухани Жангыру». Управление внутренней политики пригласило известных политиков, ученых, общественных деятелей, тема предложена еще более сложная - национальная идентичность.
Читать новость

* elektron
Аркадий ДЕНИСОВ: Искать объединяющие позиции
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1872
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 01.09.18 - 23:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Ну коль так, русский де-факто есть государственный, почему бы не закрепить де-юрэ.Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35405&post_id=777439&order=0&viewmode=flat&pid=777436&forumid=1#777439

Вот тут я пас! не в моей юриспруденционной плоскости вопрос! 8-) Я ЗА если что! 8-)
Таможню проходил как то все и всё по русски понимали прекрасно :lol:
Профайл

* 211
Аркадий ДЕНИСОВ: Искать объединяющие позиции
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4191
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 01.09.18 - 23:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я сам без русского некуда..
И я вижу что многие и многие так же некуда не стремяться, русскоязычные, которые о Господи, отстраивают тут хоромы и в садиках бывших отделывают хаты по 200 квадратов..
С российскими номерами на Майбахах..
Это экономика прежде вмего, и многие на ней стараются поигрывать..
Профайл

* maxsaf
Аркадий ДЕНИСОВ: Искать объединяющие позиции
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 87
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 01.09.18 - 23:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
А хотели ведь..
Но после 2014 расхотели и благодаря кому?

Видимо, так "сильно" хотели
Профайл

* 211
Аркадий ДЕНИСОВ: Искать объединяющие позиции
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4191
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 02.09.18 - 00:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
это ж здОрово, на мосты тратиться не прийдется

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35405&viewmode=flat&sortorder=0&start=75

Ты так типа угораешь над жителями Донбаса, которые поверили кое в кого?
Которые не знали, что это просто Великая комбинация и их попросту использовали ради крыма?
Профайл

* 211
Аркадий ДЕНИСОВ: Искать объединяющие позиции
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4191
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 02.09.18 - 00:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Видимо, так "сильно" хотели

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35405&post_id=777448&order=0&viewmode=flat&pid=777444&forumid=1#777448

Хотели и еще как..
Русский второй язык и прочее и прочее..
Сейчас заметил, о нем стараются не говорить?
Профайл

* maxsaf
Аркадий ДЕНИСОВ: Искать объединяющие позиции
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 87
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 02.09.18 - 00:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Я ЗА если что!

Я тоже ЗА. В конце подсчитаем.
:lol:
Профайл

* elektron
Аркадий ДЕНИСОВ: Искать объединяющие позиции
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1872
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 02.09.18 - 00:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я если честно, не совсем понимаю, к чему это навязывание языка. Да независимость и тд. и тп. От кого? даже обращение к врачу, кто знает как на казахском почка или сердце? или та же поджелудочная железа? И откуда врач должен знать всё это как на казахском звучит? Проще принять реалии, чем пытаться что то изменить... Моё мнение.
Профайл

* maxsaf
Аркадий ДЕНИСОВ: Искать объединяющие позиции
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 87
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 02.09.18 - 00:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Ты так типа угораешь над жителями Донбаса

Нет, на Донбасс только Вы все стрелки переводите, уважаемый.
Профайл

* 211
Аркадий ДЕНИСОВ: Искать объединяющие позиции
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4191
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 02.09.18 - 00:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
т кого? даже обращение к врачу, кто знает как на казахском почка или сердце? или та же поджелудочная железа? И откуда врач должен знать всё это как на казахском звучит? Проще принять реалии, чем пытаться что то изменить...

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35405&post_id=777449&order=0&viewmode=flat&pid=777448&forumid=1#777449

По моему ты что то путаешь..
Там у врачей один язык и это не казахский и не русский..
Не нужно накалять ситуацию..
Профайл

* 211
Аркадий ДЕНИСОВ: Искать объединяющие позиции
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4191
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 02.09.18 - 00:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Донбасс только Вы все стрелки переводите

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35405&post_id=777453&order=0&viewmode=flat&pid=777451&forumid=1#777453

Ну тогда расскажи где еще ради языкового ворроса проводили бойни..
А Донбасс, я же говорил, Катализатор того, что пошло после него у нас..
Профайл

* elektron
Аркадий ДЕНИСОВ: Искать объединяющие позиции
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1872
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 02.09.18 - 00:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Там у врачей один язык и это не казахский и не русский..Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35405&post_id=777451&order=0&viewmode=flat&pid=777445&forumid=1#777451

А какой? просвети! ;-) Цитата:
211:
Не нужно накалять ситуацию..Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35405&post_id=777451&order=0&viewmode=flat&pid=777445&forumid=1#777451

Где?
Профайл

* maxsaf
Аркадий ДЕНИСОВ: Искать объединяющие позиции
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 87
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 02.09.18 - 00:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Я если честно, не совсем понимаю, к чему это навязывание языка.

Вы же видели коментарии выше, типа казахский - потому что Казахстан, а канадский - потому что Канада. А так же эти постоянные лозунги учить и уважать гос. язык - только до тех пор пока гос язык один - казахский. Если будет два гос языка - эти лозунги исчезнут, а почему, куда? Закон же..
Профайл

* maxsaf
Аркадий ДЕНИСОВ: Искать объединяющие позиции
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 87
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 02.09.18 - 00:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Там у врачей один язык и это не казахский и не русский..

Латынь? :lol:
Профайл

* 211
Аркадий ДЕНИСОВ: Искать объединяющие позиции
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4191
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 02.09.18 - 00:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
какой

Хех..
Мне даже неудобно как то тебе сказать..
Хотя..
Почитай в тырнете..
Мне то все равно не поверишь..
Профайл

* 211
Аркадий ДЕНИСОВ: Искать объединяющие позиции
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4191
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 02.09.18 - 00:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Латынь

Нет, только казахский Язык с китайским акцентом..
Чтобы всему Миру понятно было..
Профайл
Ответить 
Страница 7 из 8«1...5678»
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 21, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 18
Зарегистрированные пользователи: 211, maxsaf, elektron

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 71
Пользователей: 3
Всего: 74

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх