pro100tak Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Искать объединяющие позиции #81





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Регистрация: 31.07.14 (Пользователи) Отправлено: - 23:43 Цитата: maxsaf:

как узнать настроение народа? По липовым отчетам из профильных министерств?

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32124&start=60#comment_1 как узнать настроение народа? По липовым отчетам из профильных министерств?Источник:

Великий Макиавелли сказал полтыщи лет назад: короля делает свита. Два смысла в этом изречении. В нашем случае - подают ему информацию, как нужно им, ну а, если будет другая информация - будет другая свита. Правда, зачастую потеют, завравшись или зарвавшись, прося разрешить девальвацию, ЕСП или что-нибудь в этом роде. В большой политике внутри страны иногда нужно сделать один бо-ольшой такой шаг вперед (как два обычных), чтобы можно было потом сделать один шаг назад. И чтобы это выглядело, опять же по Макиавелли, как добродеяние (щедрость плюс благоразумие). За примерами далеко ходить не надо - пенсионная реформа в РФ. С призывом к народу из уст ВВП почти как кинуться на амбразуры. У нас пока действует такое правило - находится какой-нибудь "патаму что". Особенно МТСЗН хромает. Там средотачиваются основные внутренние проблемы. И оттуда должна идти Президенту наиболее правдивая информация, какая она ему поступает из МИДа, КНБ, МО или подобных ведомств. Опять же Макиавелли ссылался на то, что государю нужна правда. И желательно, чтобы она ему поступала от всех ведомств (включая Минобр, МинРГО), окружения и СМИ.