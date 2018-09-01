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§ NG.kz
Аркадий ДЕНИСОВ: Искать объединяющие позиции
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33570
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.09.18 - 10:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Доме дружбы прошло второе заседание по обсуждению программы «Рухани Жангыру». Управление внутренней политики пригласило известных политиков, ученых, общественных деятелей, тема предложена еще более сложная - национальная идентичность.
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* elektron
Аркадий ДЕНИСОВ: Искать объединяющие позиции
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1872
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 01.09.18 - 23:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Прошу прощения, но я подобного не писал :-x
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* maxsaf
Аркадий ДЕНИСОВ: Искать объединяющие позиции
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 87
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 01.09.18 - 23:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Прошу прощения, но я подобного не писал

И я прошу прощения, исправил
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* 211
Аркадий ДЕНИСОВ: Искать объединяющие позиции
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4192
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 01.09.18 - 23:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Расскажи

Понимаешь, данный вопрос вне плоскости темы..
Хотя тема эта имеет прямую отсылку к тому, так что же произошло там на Украине..
Но тему ту развить можно только при разрешении администрации, потому как сама ОК говорила что и они там сами не а понятках..
А модератор будет считать это нарушением Соглашения..
Которое мы все в здравом уме подписывали..
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* 211
Аркадий ДЕНИСОВ: Искать объединяющие позиции
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4192
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 01.09.18 - 23:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Язык там не был основной причиной.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35405&viewmode=flat&sortorder=0&start=60

Хех..
Он был основным катализатором..
На дороге два мужика сталкиваются..
- Ты что широкий такой?
В результате один другого убил..
Виновата дорога?
Или дорога как предлог?
Так вот, в данном случае начали избавляться после 2014 от языка..
От греха подальше..
Ты что ли только этого не понимаешь?
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* maxsaf
Аркадий ДЕНИСОВ: Искать объединяющие позиции
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 87
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 01.09.18 - 23:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:данный вопрос вне плоскости темы..

Я считаю, Что русский в качестве гос. языка поможет искать объединяющие позиции, что вполне в плоскости темы. Вы считаете, что это наоборот приведет ко второму Донбассу, и сами уводите разговор в плоскость, которую в то же время пытаетесь избегать :-x
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* таноми52
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Искать объединяющие позиции
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 136
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 01.09.18 - 23:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Но тему ту развить можно только при разрешении администрации,

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32124&start=75#comment_1


Не первый раз ты упоминаешь Украину и Донбасс, и именно в этой плоскости. Иногда даже видно, что провоцируешь. А сейчас вдруг на администрацию НГ ссылаешься? Видно сам понял, какую глупость сморозил.
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§ pro100tak
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Искать объединяющие позиции
pro100tak


(Пользователи)
Сообщений: 188
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 01.09.18 - 23:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
как узнать настроение народа? По липовым отчетам из профильных министерств?
Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32124&start=60#comment_1

Великий Макиавелли сказал полтыщи лет назад: короля делает свита. Два смысла в этом изречении. В нашем случае - подают ему информацию, как нужно им, ну а, если будет другая информация - будет другая свита. Правда, зачастую потеют, завравшись или зарвавшись, прося разрешить девальвацию, ЕСП или что-нибудь в этом роде. В большой политике внутри страны иногда нужно сделать один бо-ольшой такой шаг вперед (как два обычных), чтобы можно было потом сделать один шаг назад. И чтобы это выглядело, опять же по Макиавелли, как добродеяние (щедрость плюс благоразумие). За примерами далеко ходить не надо - пенсионная реформа в РФ. С призывом к народу из уст ВВП почти как кинуться на амбразуры. У нас пока действует такое правило - находится какой-нибудь "патаму что". Особенно МТСЗН хромает. Там средотачиваются основные внутренние проблемы. И оттуда должна идти Президенту наиболее правдивая информация, какая она ему поступает из МИДа, КНБ, МО или подобных ведомств. Опять же Макиавелли ссылался на то, что государю нужна правда. И желательно, чтобы она ему поступала от всех ведомств (включая Минобр, МинРГО), окружения и СМИ.
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* 211
Аркадий ДЕНИСОВ: Искать объединяющие позиции
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4192
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 01.09.18 - 23:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Вы считаете, что это наоборот приведет ко второму

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=777433&topic_id=35405&forumid=1#777433

Не считаю..
Я знаю что при определенно низкой экономической ситуации это будет..
И проголосует за это не менее 30ти процентов не русскоязычного населения..
Вдобавок к русскоязычным..
Проголосуют многие мои знакомые казахи кстати, за вхождение кое в куда..
Хорошо..
Я их допустим поддержу..
Потом что?
Второй Донбасс?
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* 211
Аркадий ДЕНИСОВ: Искать объединяющие позиции
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4192
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 01.09.18 - 23:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Видно сам понял, какую глупость сморозил.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35405&post_id=777436&order=0&viewmode=flat&pid=777433&forumid=1#777436

То есть Донбас это глупость?
Странно, но я того же мнения..
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* maxsaf
Аркадий ДЕНИСОВ: Искать объединяющие позиции
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 87
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 01.09.18 - 23:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:Второй Донбасс?
Если проголосует - то второй Крым.
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* elektron
Аркадий ДЕНИСОВ: Искать объединяющие позиции
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1872
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 01.09.18 - 23:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Я считаю, Что русский в качестве гос. языка поможет искать объединяющие позицииИсточник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35405&viewmode=flat&sortorder=0&start=75&1535823904

Он таковым и является. Энергетика, диспетчера, на русском общаются. Внешняя торговля и политика. Даже мы переводим наши сертификаты в Германии на русский, для продажи нашего оборудования в России, Украине, Белоруссии и в том числе Казахстане, на русский 8-)
Профайл

* 211
Аркадий ДЕНИСОВ: Искать объединяющие позиции
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4192
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 01.09.18 - 23:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Если проголосует - то второй Крым.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35405&viewmode=flat&sortorder=0&start=75

С радостью бы..
Но у нас нет острова с выходом наморя и океаны, а потому получится то, что получится..
И это отнюдь не Крым..
Кстати был ты на Донбасе или в лнр, лучше им стало?
Профайл

* maxsaf
Аркадий ДЕНИСОВ: Искать объединяющие позиции
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 87
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 01.09.18 - 23:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:Он таковым и является
Ну коль так, русский де-факто есть государственный, почему бы не закрепить де-юрэ.
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* 211
Аркадий ДЕНИСОВ: Искать объединяющие позиции
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4192
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 01.09.18 - 23:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
русский де-факто есть государственный, почему бы не закрепить

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35405&viewmode=flat&sortorder=0&start=75

А хотели ведь..
Но после 2014 расхотели и благодаря кому?
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* maxsaf
Аркадий ДЕНИСОВ: Искать объединяющие позиции
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 87
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 01.09.18 - 23:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:Но у нас нет острова с выходом наморя и океаны

Ну это ж здОрово, на мосты тратиться не прийдется
:lol:
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