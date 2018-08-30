Обликоморале Покупайте рыбу «второй свежести»! #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5962

Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:05 Просрочкой у нас грешили, грешат и долго по ходу будут грешить, если с этим не будут бороться сами потребители в первую очередь.

Лично я, уже давненько обращаю внимание на сроки годности покупаемой продукции и если попадается просрочка, указываю на нее продавцам или менеджерам. При этом прошу убрать с прилавка, при этом достаю сотку и предупреждаю, что начинаю записывать все на видео. Бывало, пытались подключить охранников магазина или попытаться хамить.

- Ничего говорю страшного... все что вы говорите или пытаетесь как то на меня воздействовать, будет использовано супротив вас ...

В прокуратуре понравится такое видео.