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dvb:
языковая политика в этой стране направлена в первую очередь на недопущение русских во властные и силовые структуры. Естественно, что это все сопровождается официальной трескотней о равенстве всех и вся в обществе. В результате всем уже очевидно к чему это приводит -низкий интеллектуальный уровень менеджмента, разгул кумовства и соответственно повальная коррупция на всех уровнях. Отсюда и рост миграционных настроений.[/quotе
В этом вся правда
Государство сакемакебаке.
Пока не будет во власти русских немцев корейцев украинцев, наравне с казахами, все так и будет.
А язык в данном случае важен на котором разговаривают люди. В Кустанае-на русском.